Новые улики появились в деле об ограблении Лувра

Новые улики появились в деле об ограблении Лувра

Sputnik Абхазия

Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября, сумма ущерба оценивается в 88 миллионов евро.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Криминалисты обнаружили следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр, сообщает телеканал ABC со ссылкой на французские власти.Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября. Воры похитили девять ювелирных украшений, в том числе тиары, броши, серьги. Позже сломанная корона жены Наполеона III, императрицы Евгении, была обнаружена.По данным парижской прокуратуры, ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Власти отмечают, что украденные драгоценности и экспонаты могут быть безвозвратно утрачены, так как их легко разобрать или переплавить и продать на черном рынке.

