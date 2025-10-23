https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/novye-uliki-poyavilis-v-dele-ob-ograblenii-luvra-1058501446.html
Новые улики появились в деле об ограблении Лувра
Новые улики появились в деле об ограблении Лувра
Sputnik Абхазия
Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября, сумма ущерба оценивается в 88 миллионов евро. 23.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-23T11:36+0300
2025-10-23T11:36+0300
2025-10-23T11:44+0300
европа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058501261_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64e5680d5f002c0a326c33f0c8b80832.jpg
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Криминалисты обнаружили следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр, сообщает телеканал ABC со ссылкой на французские власти.Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября. Воры похитили девять ювелирных украшений, в том числе тиары, броши, серьги. Позже сломанная корона жены Наполеона III, императрицы Евгении, была обнаружена.По данным парижской прокуратуры, ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Власти отмечают, что украденные драгоценности и экспонаты могут быть безвозвратно утрачены, так как их легко разобрать или переплавить и продать на черном рынке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058474736.html
европа
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058501261_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5329df218c2a9fe92d098e2d3dec7444.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
европа, россия
Новые улики появились в деле об ограблении Лувра
11:36 23.10.2025 (обновлено: 11:44 23.10.2025)
Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября, сумма ущерба оценивается в 88 миллионов евро.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Криминалисты обнаружили следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр, сообщает телеканал ABC со ссылкой на французские власти.
По данным канала, речь идет о следах, оставленных на шлеме и перчатке, использовавшихся при ограблении.
Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября. Воры похитили девять ювелирных украшений, в том числе тиары, броши, серьги. Позже сломанная корона жены Наполеона III, императрицы Евгении, была обнаружена.
По данным парижской прокуратуры, ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
Власти отмечают, что украденные драгоценности и экспонаты могут быть безвозвратно утрачены, так как их легко разобрать или переплавить и продать на черном рынке.