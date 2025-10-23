Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
европа, россия

Новые улики появились в деле об ограблении Лувра

11:36 23.10.2025 (обновлено: 11:44 23.10.2025)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкОбстановка на месте ограбления музея Лувр в Париже
Обстановка на месте ограбления музея Лувр в Париже - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября, сумма ущерба оценивается в 88 миллионов евро.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Криминалисты обнаружили следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр, сообщает телеканал ABC со ссылкой на французские власти.
По данным канала, речь идет о следах, оставленных на шлеме и перчатке, использовавшихся при ограблении.
Один из известнейших музеев мира ограбили 19 октября. Воры похитили девять ювелирных украшений, в том числе тиары, броши, серьги. Позже сломанная корона жены Наполеона III, императрицы Евгении, была обнаружена.
По данным парижской прокуратуры, ущерб оценивается в 88 миллионов евро.
Власти отмечают, что украденные драгоценности и экспонаты могут быть безвозвратно утрачены, так как их легко разобрать или переплавить и продать на черном рынке.
Французские полицейские стоят перед Лувром после ограбления в Париже, Франция, 19 октября 2025 года - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Лувр вновь открылся после ограбления
Вчера, 10:40
