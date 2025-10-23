https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/pochti-140-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1058499925.html

Почти 140 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. 23.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Над Белгородской областью сбили 56 аппаратов, над Брянской областью – 22, над Воронежской – 21.В небе над Рязанской областью поразили 14 дронов, над Ростовской – 13, над Крымом – четыре. Также по два дрона сбили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, один – над Курской областью.

