Почти 140 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. 23.10.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Над Белгородской областью сбили 56 аппаратов, над Брянской областью – 22, над Воронежской – 21.В небе над Рязанской областью поразили 14 дронов, над Ростовской – 13, над Крымом – четыре. Также по два дрона сбили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, один – над Курской областью.
россия, украина, новости
09:00 23.10.2025 (обновлено: 10:44 23.10.2025)
