Почти 140 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
13:05
16 мин
Аицәажәара
Асахьатә галереиа ҳамҭас иаҭоуп Гиви Смыр иҭыхымҭа: агалереиа аиҳабы иҿцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи амодуль мҩаԥысуеит Пицунда: апроект алахәыла лыҿцәажәара
13:33
10 мин
Аицәажәара
Аԥсихологцәа, адефектологцәа, ахәыҷбаҳчақәа русзуҩцәа рзы аҵаратә курсқәа еиҿкаауп
13:43
16 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Музыка — диалог без расстояний и границ": о конкурсе и его участниках
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
18:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
18:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
21:04
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Адемографиа арҿиаразы алкаақәа: аминистрра ахаҭарнак лыҿцәажәара
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Исполнение поручения по программе "Жилище". Беседа с представителем Минсоцобеспечения
21:34
12 мин
Посредник
О безопасности страны в интервью с главой Совбеза
21:47
13 мин
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Почти 140 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Почти 140 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.Над Белгородской областью сбили 56 аппаратов, над Брянской областью – 22, над Воронежской – 21.В небе над Рязанской областью поразили 14 дронов, над Ростовской – 13, над Крымом – четыре. Также по два дрона сбили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, один – над Курской областью.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 139 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 56 аппаратов, над Брянской областью – 22, над Воронежской – 21.
В небе над Рязанской областью поразили 14 дронов, над Ростовской – 13, над Крымом – четыре.
Также по два дрона сбили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, один – над Курской областью.
