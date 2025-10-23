Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
18:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
18:38
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
21:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
21:38
12 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:49
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме
По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, в столице выявляют незаконные постройки. 23.10.2025
Специалисты администрации Сухума совместно со столичной прокуратурой приступили к работе по выявлению незаконных построек на прошлой неделе, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik главный архитектор города Бислан Багателия. Он уточнил, что уже выявлены случаи незаконного строительства. При этом Багателия подчеркнул, что власти не пытаются чинить препятствия, а хотят помочь. Для этого застройщикам нужно согласовать проекты с отделом архитектуры столичной администрации, пройти экспертизу объектов и получить разрешение на строительство. Помимо этого, Бислан Багателия подробно рассказал о планах по озеленению города и работах по восстановлению фасадов зданий, относящихся к памятникам историко-культурного наследия. С 00:00 – о работе по выявлению незаконных построек С 10:11 – о нехватке специалистов и обращениях граждан С 12:54 – о восстановлении памятников архитектуры С 15:00 – об озеленении Сухума С 15:9 – об остановке самостроя
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме

По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, в столице выявляют незаконные постройки.
Специалисты администрации Сухума совместно со столичной прокуратурой приступили к работе по выявлению незаконных построек на прошлой неделе, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik главный архитектор города Бислан Багателия. Он уточнил, что уже выявлены случаи незаконного строительства. При этом Багателия подчеркнул, что власти не пытаются чинить препятствия, а хотят помочь. Для этого застройщикам нужно согласовать проекты с отделом архитектуры столичной администрации, пройти экспертизу объектов и получить разрешение на строительство. Помимо этого, Бислан Багателия подробно рассказал о планах по озеленению города и работах по восстановлению фасадов зданий, относящихся к памятникам историко-культурного наследия. С 00:00 – о работе по выявлению незаконных построек С 10:11 – о нехватке специалистов и обращениях граждан С 12:54 – о восстановлении памятников архитектуры С 15:00 – об озеленении Сухума С 15:9 – об остановке самостроя
