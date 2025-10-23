https://sputnik-abkhazia.ru/20251023/vyyavit-i-ostanovit-bagateliya-o-borbe-s-samostroem-v-sukhume-1058518300.html
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме
По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, в столице выявляют незаконные постройки.
Специалисты администрации Сухума совместно со столичной прокуратурой приступили к работе по выявлению незаконных построек на прошлой неделе, рассказал в беседе с ведущим радио Sputnik главный архитектор города Бислан Багателия. Он уточнил, что уже выявлены случаи незаконного строительства. При этом Багателия подчеркнул, что власти не пытаются чинить препятствия, а хотят помочь. Для этого застройщикам нужно согласовать проекты с отделом архитектуры столичной администрации, пройти экспертизу объектов и получить разрешение на строительство. Помимо этого, Бислан Багателия подробно рассказал о планах по озеленению города и работах по восстановлению фасадов зданий, относящихся к памятникам историко-культурного наследия. С 00:00 – о работе по выявлению незаконных построек С 10:11 – о нехватке специалистов и обращениях граждан С 12:54 – о восстановлении памятников архитектуры С 15:00 – об озеленении Сухума С 15:9 – об остановке самостроя
Выявить и остановить: Багателия о борьбе с самостроем в Сухуме
По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, в столице выявляют незаконные постройки.
