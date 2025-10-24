https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/blizhe-k-narodu-chem-zanimalsya-vii-sozyv-gagrskogo-rayonnogo-sobraniya-1058530758.html
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания
Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии пройдут 8 ноября. Председатель VII созыва Гагрского районного собрания Астан Агрба подвел итоги работы и
Депутаты местных собраний знают проблемы жителей сел и городов, становясь мостом между обществом и исполнительной властью, считает председатель VII созыва Гагрского районного Собрания Астан Агрба.По его словам, необходимо расширять их полномочия. Он отметил, что местные органы самоуправления имеют большое значение в мировой практике, в частности в России.
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания
Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии пройдут 8 ноября. Председатель VII созыва Гагрского районного собрания Астан Агрба подвел итоги работы и рассказал, зачем нужны местные органы власти.
Депутаты местных собраний знают проблемы жителей сел и городов, становясь мостом между обществом и исполнительной властью, считает председатель VII созыва Гагрского районного Собрания Астан Агрба.
По его словам, необходимо расширять их полномочия.
"Наши районы отличаются друг от друга и по уровню экономики, и по численности населения. Поэтому все обобщать и строить под одну структуру на данном этапе нельзя. Нужно передавать больше полномочий местным органам власти, потому что им виднее", — подчеркнул в эфире радио Sputnik Агрба.
Он отметил, что местные органы самоуправления имеют большое значение в мировой практике, в частности в России.