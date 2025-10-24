Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания

"Наши районы отличаются друг от друга и по уровню экономики, и по численности населения. Поэтому все обобщать и строить под одну структуру на данном этапе нельзя. Нужно передавать больше полномочий местным органам власти, потому что им виднее", — подчеркнул в эфире радио Sputnik Агрба.