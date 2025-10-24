Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
Новости 14.00
Главные темы
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло еилаҳкаауеит
Аицәажәара
Згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргаран иҟоуп аспециалистцәа
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц аусура иалагеит: изакузеи «AbraSKILL», еилаҳкаауеит
Аицәажәара
Арра-спорттә хәмарра "Аиааира" рҽазыҟарҵоит ахәыҷқәа: ԥақәашьаа иахьынӡахиоу еилаҳкаауеит
Новости 14.00
Главные темы
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
Новости 14.30
Главные темы
Актуальный комментарий
On air
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания
Депутаты местных собраний знают проблемы жителей сел и городов, становясь мостом между обществом и исполнительной властью, считает председатель VII созыва Гагрского районного Собрания Астан Агрба.По его словам, необходимо расширять их полномочия. Он отметил, что местные органы самоуправления имеют большое значение в мировой практике, в частности в России.
Ближе к народу: чем занимался VII созыв Гагрского районного Собрания

14:50 24.10.2025 (обновлено: 15:01 24.10.2025)
Выборы в местные органы самоуправления в Абхазии пройдут 8 ноября. Председатель VII созыва Гагрского районного собрания Астан Агрба подвел итоги работы и рассказал, зачем нужны местные органы власти.
Депутаты местных собраний знают проблемы жителей сел и городов, становясь мостом между обществом и исполнительной властью, считает председатель VII созыва Гагрского районного Собрания Астан Агрба.
По его словам, необходимо расширять их полномочия.

"Наши районы отличаются друг от друга и по уровню экономики, и по численности населения. Поэтому все обобщать и строить под одну структуру на данном этапе нельзя. Нужно передавать больше полномочий местным органам власти, потому что им виднее", — подчеркнул в эфире радио Sputnik Агрба.

Он отметил, что местные органы самоуправления имеют большое значение в мировой практике, в частности в России.
