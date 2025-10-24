Культурный мост: конкурс-лаборатория Алисы Гицба в Сухуме

Гран-при конкурса взял пианист Александр Широков. В номинации "Оперное пение" первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову. В номинации "Камерное пение" первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Самара. В номинации "Искусство аккомпанемента" первая премия досталась Александру Широкову. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц назвал Народную артистку Абхазии Алису Гицба, организовавшую международный конкурс для молодых артистов, послом искусства Абхазии во многих странах мира. Итоги конкурса подведены, но он не завершился, сказала Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба. Она уточнила, что международный конкурс-лаборатория перерастает в концерты лауреатов в разных городах России.
IV Международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба завершился в Сухуме. Жюри подвели итоги масштабного музыкального события.
Гран-при конкурса взял пианист Александр Широков. В номинации "Оперное пение" первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову.
В номинации "Камерное пение" первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Самара.
В номинации "Искусство аккомпанемента" первая премия досталась Александру Широкову.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц назвал Народную артистку Абхазии Алису Гицба, организовавшую международный конкурс для молодых артистов, послом искусства Абхазии во многих странах мира.
Итоги конкурса подведены, но он не завершился, сказала Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба. Она уточнила, что международный конкурс-лаборатория перерастает в концерты лауреатов в разных городах России.