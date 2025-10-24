Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Культурный мост: конкурс-лаборатория Алисы Гицба в Сухуме

10:12 24.10.2025 (обновлено: 10:41 24.10.2025)
Подписаться
IV Международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба завершился в Сухуме. Жюри подвели итоги масштабного музыкального события.
Гран-при конкурса взял пианист Александр Широков. В номинации "Оперное пение" первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову.
В номинации "Камерное пение" первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Самара.
В номинации "Искусство аккомпанемента" первая премия досталась Александру Широкову.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц назвал Народную артистку Абхазии Алису Гицба, организовавшую международный конкурс для молодых артистов, послом искусства Абхазии во многих странах мира.
Итоги конкурса подведены, но он не завершился, сказала Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба. Она уточнила, что международный конкурс-лаборатория перерастает в концерты лауреатов в разных городах России.
© Foto / Томас Тхайцук

В Сухуме подвели итоги IV музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.

В Сухуме подвели итоги IV музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба. - Sputnik Абхазия
1/11
© Foto / Томас Тхайцук

В Сухуме подвели итоги IV музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба.

© Foto / Томас Тхайцук

Участников ждали не только главные призы, но и специальные.

Участников ждали не только главные призы, но и специальные. - Sputnik Абхазия
2/11
© Foto / Томас Тхайцук

Участников ждали не только главные призы, но и специальные.

© Foto / Томас Тхайцук

Масштабы проекта с каждым годом растут.

Масштабы проекта с каждым годом растут. - Sputnik Абхазия
3/11
© Foto / Томас Тхайцук

Масштабы проекта с каждым годом растут.

© Foto / Томас Тхайцук

В конкурсе участвуют представители все большего количества стран, растет число номинаций.

В конкурсе участвуют представители все большего количества стран, растет число номинаций. - Sputnik Абхазия
4/11
© Foto / Томас Тхайцук

В конкурсе участвуют представители все большего количества стран, растет число номинаций.

© Foto / Томас Тхайцук

В этом году, например, добавились "камерное пение" и "искусство аккомпанемента".

В этом году, например, добавились &quot;камерное пение&quot; и &quot;искусство аккомпанемента&quot;. - Sputnik Абхазия
5/11
© Foto / Томас Тхайцук

В этом году, например, добавились "камерное пение" и "искусство аккомпанемента".

© Foto / Томас Тхайцук

Организатор Алиса Гицба отметила, что это очень важные номинации, которые дают возможность молодым певцам, солистам филармонии, которые не поют в оперных театрах, показать себя.

Организатор Алиса Гицба отметила, что это очень важные номинации, которые дают возможность молодым певцам, солистам филармонии, которые не поют в оперных театрах, показать себя. - Sputnik Абхазия
6/11
© Foto / Томас Тхайцук

Организатор Алиса Гицба отметила, что это очень важные номинации, которые дают возможность молодым певцам, солистам филармонии, которые не поют в оперных театрах, показать себя.

© Foto / Томас Тхайцук

Для того, чтобы в этой номинации победить, нужно пройти очень сложный творческий путь и накопить багаж.

Для того, чтобы в этой номинации победить, нужно пройти очень сложный творческий путь и накопить багаж. - Sputnik Абхазия
7/11
© Foto / Томас Тхайцук

Для того, чтобы в этой номинации победить, нужно пройти очень сложный творческий путь и накопить багаж.

© Foto / Томас Тхайцук

После подведения итогов, конкурс-лаборатория продолжит свою программу.

После подведения итогов, конкурс-лаборатория продолжит свою программу. - Sputnik Абхазия
8/11
© Foto / Томас Тхайцук

После подведения итогов, конкурс-лаборатория продолжит свою программу.

© Foto / Томас Тхайцук

Лауреаты конкурса выступят с концертами в разных городах России.

Лауреаты конкурса выступят с концертами в разных городах России. - Sputnik Абхазия
9/11
© Foto / Томас Тхайцук

Лауреаты конкурса выступят с концертами в разных городах России.

© Foto / Томас Тхайцук

IV международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба проходил в Москве и в Сухуме, и завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии.

IV международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба проходил в Москве и в Сухуме, и завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии. - Sputnik Абхазия
10/11
© Foto / Томас Тхайцук

IV международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба проходил в Москве и в Сухуме, и завершился гала-концертом в Абхазской госфилармонии.

© Foto / Томас Тхайцук

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии. - Sputnik Абхазия
11/11
© Foto / Томас Тхайцук

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии.

