https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/kulturnyy-most-konkurs-laboratoriya-alisy-gitsba-v-sukhume-1058515693.html

Культурный мост: конкурс-лаборатория Алисы Гицба в Сухуме

Культурный мост: конкурс-лаборатория Алисы Гицба в Сухуме

Sputnik Абхазия

IV Международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба завершился в Сухуме. Жюри подвели итоги масштабного музыкального события. 24.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-24T10:12+0300

2025-10-24T10:12+0300

2025-10-24T10:41+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

фото

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058513063_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d4b94a40e3553333bd13e9a0778c8195.jpg

Гран-при конкурса взял пианист Александр Широков. В номинации "Оперное пение" первую премию присудили Екатерине Мишиной и Артему Попову. В номинации "Камерное пение" первую премию получили Юлия Герасимова и Надежда Самара. В номинации "Искусство аккомпанемента" первая премия досталась Александру Широкову. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц назвал Народную артистку Абхазии Алису Гицба, организовавшую международный конкурс для молодых артистов, послом искусства Абхазии во многих странах мира. Итоги конкурса подведены, но он не завершился, сказала Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба. Она уточнила, что международный конкурс-лаборатория перерастает в концерты лауреатов в разных городах России.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, фото , фото