Острое наследие: выставка Союза оружейников и кузнецов прошла в Сухуме

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
18:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
18:38
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
21:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
21:38
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
13:04
16 мин
Аицәажәара
Занҭариаԥҳа: згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргоит Очамчыра
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"AbraSKILL": Ҟаитан амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц иазкны
13:33
15 мин
Аицәажәара
Ҳашба: арра-спорттә хәмарра "Аиааира" ԥақәашьаа рхәыҷқәа рыҽшазыҟарҵо
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Договор оферты на поставку электроэнергии: комментарий юриста "Черноморэнерго"
14:33
13 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Алиса Гыцԥҳа еиҿылкааз аицлабра аихшьаалақәа ҟаҵоуп: аӡбаҩ Џьниаԥҳа лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Алиса Гыцԥҳа еиҿылкааз аицлабра аихшьаалақәа ҟаҵоуп: аӡбаҩ Џьниаԥҳа лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
21:34
25 мин
В экспозиции были представлены работы мастеров, в том числе традиционные абхазские ножи. Лучшие из них пополнят фонд Союза и в дальнейшем будут демонстрироваться на различных площадках, в том числе за рубежом.Отдельный раздел выставки был посвящен историческим экспонатам: наконечникам стрел и копий, хозяйственным ножам, бронзовым клинкам, пряжкам, браслетам и ножницам, датируемым периодом Средневековья.Особое внимание привлекла реконструкция лучника, элементы одежды, снаряжения и вооружения которого в деталях воссоздал художник Батал Джапуа. Он рассказал посетителям о том, как воин защищался от врагов, а также из каких материалов и сколько весит каждый элемент его экипировки.Кроме того, гости выставки получили возможность поучаствовать в мастер-классах от кузнецов — членов Союза и увидеть воочию, как рождается оружие, начиная с самых первых этапов его создания.
абхазия, сухумская крепость, выставка, оружие, видео, мультимедиа, видео
абхазия, сухумская крепость, выставка, оружие, видео, мультимедиа, видео

Острое наследие: выставка Союза оружейников и кузнецов прошла в Сухуме

19:59 24.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Ежегодная отчетная выставка Союза оружейников и кузнецов Абхазии состоялась в Сухуме 24 октября.
В экспозиции были представлены работы мастеров, в том числе традиционные абхазские ножи. Лучшие из них пополнят фонд Союза и в дальнейшем будут демонстрироваться на различных площадках, в том числе за рубежом.

Отдельный раздел выставки был посвящен историческим экспонатам: наконечникам стрел и копий, хозяйственным ножам, бронзовым клинкам, пряжкам, браслетам и ножницам, датируемым периодом Средневековья.

Особое внимание привлекла реконструкция лучника, элементы одежды, снаряжения и вооружения которого в деталях воссоздал художник Батал Джапуа. Он рассказал посетителям о том, как воин защищался от врагов, а также из каких материалов и сколько весит каждый элемент его экипировки.

Кроме того, гости выставки получили возможность поучаствовать в мастер-классах от кузнецов — членов Союза и увидеть воочию, как рождается оружие, начиная с самых первых этапов его создания.
0