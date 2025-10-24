Острое наследие: выставка Союза оружейников и кузнецов прошла в Сухуме

В экспозиции были представлены работы мастеров, в том числе традиционные абхазские ножи. Лучшие из них пополнят фонд Союза и в дальнейшем будут демонстрироваться на различных площадках, в том числе за рубежом.



Отдельный раздел выставки был посвящен историческим экспонатам: наконечникам стрел и копий, хозяйственным ножам, бронзовым клинкам, пряжкам, браслетам и ножницам, датируемым периодом Средневековья.



Особое внимание привлекла реконструкция лучника, элементы одежды, снаряжения и вооружения которого в деталях воссоздал художник Батал Джапуа. Он рассказал посетителям о том, как воин защищался от врагов, а также из каких материалов и сколько весит каждый элемент его экипировки.



Кроме того, гости выставки получили возможность поучаствовать в мастер-классах от кузнецов — членов Союза и увидеть воочию, как рождается оружие, начиная с самых первых этапов его создания.