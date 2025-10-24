Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
18:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
18:38
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
21:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
21:38
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло еилаҳкаауеит
13:04
16 мин
Аицәажәара
Згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргаран иҟоуп аспециалистцәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц аусура иалагеит: изакузеи «AbraSKILL», еилаҳкаауеит
13:33
15 мин
Аицәажәара
Арра-спорттә хәмарра "Аиааира" рҽазыҟарҵоит ахәыҷқәа: ԥақәашьаа иахьынӡахиоу еилаҳкаауеит
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
On air
14:33
13 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/otvechaya-na-vse-vyzovy-chto-mozhet-predlozhit-abkhazskiy-gosuniversitet-abiturientam-1058521602.html
Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам
Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам
Sputnik Абхазия
О том, какие специальности есть в Абхазском госуниверситете, что вуз может предложить абитуриентам, на какие вызовы отвечает образовательное учреждение и кто... 24.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-24T10:35+0300
2025-10-24T10:35+0300
в абхазии
абхазия
агу
роман дбар
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058519071_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa769f920f96222f6faede4c73b13190.png
Абхазский государственный университет – самое большое образовательное учреждение в республике, в котором обучается более трех тысяч студентов. Сегодня вуз может предложить большой спектр учебных программ. АГУ отвечает современным вызовам и часто, по словам первого проректора Романа Дбар, появляются новые специальности. "У нас классический университет, и естественно, что университет реагирует на те вызовы, которые встают перед нашим обществом. Например, мы ввели такую новую специальность, как фармация. Значит, подготовка специалистов, которые бы могли выступать в качестве фармацевтов и в лечебных учреждениях, и в аптеках, является важным элементом обеспечения качества услуг, которые оказываются населению. С другой стороны, есть выраженная потребность в педагогах-химиках. К сожалению, мы в этом году не смогли набрать ни одного человека на эту специальность", – отметил Дбар. Другим важным направлением, которое появилось в прошлом году, Дбар назвал подготовку энергетиков. Проект реализуется совместно с Северо-Кавказской технологической академией. Студенты имеют возможность не просто обучаться в АГУ, но также проходить практику на российских предприятиях. По окончании обучения они получают два диплома — Абхазского государственного университета и Северо-Кавказской академии. Они могут занять достойные места на тех предприятиях, которые сегодня в Абхазии больше всего нуждаются в этих специалистах. При этом вузу приходится конкурировать с российскими образовательными учреждениями, так как наблюдается отток абитуриентов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058519071_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2fddd5fc2b3cc34d2c230a864d501303.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, агу, роман дбар, новости, видео, видео, мультимедиа
абхазия, агу, роман дбар, новости, видео, видео, мультимедиа

Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам

10:35 24.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
О том, какие специальности есть в Абхазском госуниверситете, что вуз может предложить абитуриентам, на какие вызовы отвечает образовательное учреждение и кто главный конкурент АГУ, рассказал в эфире радио Sputnik первый проректор АГУ Роман Дбар.
Абхазский государственный университет – самое большое образовательное учреждение в республике, в котором обучается более трех тысяч студентов. Сегодня вуз может предложить большой спектр учебных программ. АГУ отвечает современным вызовам и часто, по словам первого проректора Романа Дбар, появляются новые специальности.
"У нас классический университет, и естественно, что университет реагирует на те вызовы, которые встают перед нашим обществом. Например, мы ввели такую новую специальность, как фармация. Значит, подготовка специалистов, которые бы могли выступать в качестве фармацевтов и в лечебных учреждениях, и в аптеках, является важным элементом обеспечения качества услуг, которые оказываются населению. С другой стороны, есть выраженная потребность в педагогах-химиках. К сожалению, мы в этом году не смогли набрать ни одного человека на эту специальность", – отметил Дбар.
Другим важным направлением, которое появилось в прошлом году, Дбар назвал подготовку энергетиков. Проект реализуется совместно с Северо-Кавказской технологической академией. Студенты имеют возможность не просто обучаться в АГУ, но также проходить практику на российских предприятиях. По окончании обучения они получают два диплома — Абхазского государственного университета и Северо-Кавказской академии. Они могут занять достойные места на тех предприятиях, которые сегодня в Абхазии больше всего нуждаются в этих специалистах.
При этом вузу приходится конкурировать с российскими образовательными учреждениями, так как наблюдается отток абитуриентов.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0