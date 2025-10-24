https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/otvechaya-na-vse-vyzovy-chto-mozhet-predlozhit-abkhazskiy-gosuniversitet-abiturientam-1058521602.html

Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам

Отвечая на все вызовы: что может предложить Абхазский госуниверситет абитуриентам

Абхазский государственный университет – самое большое образовательное учреждение в республике, в котором обучается более трех тысяч студентов. Сегодня вуз может предложить большой спектр учебных программ. АГУ отвечает современным вызовам и часто, по словам первого проректора Романа Дбар, появляются новые специальности. "У нас классический университет, и естественно, что университет реагирует на те вызовы, которые встают перед нашим обществом. Например, мы ввели такую новую специальность, как фармация. Значит, подготовка специалистов, которые бы могли выступать в качестве фармацевтов и в лечебных учреждениях, и в аптеках, является важным элементом обеспечения качества услуг, которые оказываются населению. С другой стороны, есть выраженная потребность в педагогах-химиках. К сожалению, мы в этом году не смогли набрать ни одного человека на эту специальность", – отметил Дбар. Другим важным направлением, которое появилось в прошлом году, Дбар назвал подготовку энергетиков. Проект реализуется совместно с Северо-Кавказской технологической академией. Студенты имеют возможность не просто обучаться в АГУ, но также проходить практику на российских предприятиях. По окончании обучения они получают два диплома — Абхазского государственного университета и Северо-Кавказской академии. Они могут занять достойные места на тех предприятиях, которые сегодня в Абхазии больше всего нуждаются в этих специалистах. При этом вузу приходится конкурировать с российскими образовательными учреждениями, так как наблюдается отток абитуриентов.

