https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/pyanaya-statistika-v-abkhazii-v-sentyabre-2025-goda-1058523645.html
"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.Лидером по числу штрафов в этот раз стал... 24.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-24T11:48+0300
в абхазии
абхазия
гаи
пьянство
инфографика
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058522798_0:117:1721:1085_1920x0_80_0_0_56a0549bc9a6f78b8a2450ec81107ee8.png
абхазия
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058522798_61:0:1662:1201_1920x0_80_0_0_3112e2bd4484a77371161fcd61091dd5.png
абхазия, гаи, пьянство, инфографика, статистика
"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года
Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.
Лидером по числу штрафов в этот раз стал Сухум — 83 протокола, на втором месте Гагра, третью строчку заняла Очамчыра. Меньше всего нарушителей зафиксировано в Сухумском, Галском и Гулрыпшском районах, а в Ткуарчале за месяц не оказалось ни одного пьяного водителя.
Чаще всего за руль нетрезвыми садились водители 30–35 лет. Самому молодому нарушителю было 20 лет, самому старшему — 69.
В статистику попали и женщины: десять случаев, четыре из которых — дамы из России.