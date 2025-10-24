https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/pyanaya-statistika-v-abkhazii-v-sentyabre-2025-goda-1058523645.html

"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года

"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года

Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.

Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.Лидером по числу штрафов в этот раз стал Сухум — 83 протокола, на втором месте Гагра, третью строчку заняла Очамчыра. Меньше всего нарушителей зафиксировано в Сухумском, Галском и Гулрыпшском районах, а в Ткуарчале за месяц не оказалось ни одного пьяного водителя.Чаще всего за руль нетрезвыми садились водители 30–35 лет. Самому молодому нарушителю было 20 лет, самому старшему — 69.В статистику попали и женщины: десять случаев, четыре из которых — дамы из России.

