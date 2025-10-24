"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
18:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
18:38
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
21:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
21:38
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло еилаҳкаауеит
13:04
16 мин
Аицәажәара
Згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргаран иҟоуп аспециалистцәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц аусура иалагеит: изакузеи «AbraSKILL», еилаҳкаауеит
13:33
15 мин
Аицәажәара
Арра-спорттә хәмарра "Аиааира" рҽазыҟарҵоит ахәыҷқәа: ԥақәашьаа иахьынӡахиоу еилаҳкаауеит
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
On air
14:33
13 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/pyanaya-statistika-v-abkhazii-v-sentyabre-2025-goda-1058523645.html
"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года
"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.Лидером по числу штрафов в этот раз стал... 24.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-24T11:48+0300
2025-10-24T11:48+0300
в абхазии
абхазия
гаи
пьянство
инфографика
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058522798_0:117:1721:1085_1920x0_80_0_0_56a0549bc9a6f78b8a2450ec81107ee8.png
Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.Лидером по числу штрафов в этот раз стал Сухум — 83 протокола, на втором месте Гагра, третью строчку заняла Очамчыра. Меньше всего нарушителей зафиксировано в Сухумском, Галском и Гулрыпшском районах, а в Ткуарчале за месяц не оказалось ни одного пьяного водителя.Чаще всего за руль нетрезвыми садились водители 30–35 лет. Самому молодому нарушителю было 20 лет, самому старшему — 69.В статистику попали и женщины: десять случаев, четыре из которых — дамы из России.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058522798_61:0:1662:1201_1920x0_80_0_0_3112e2bd4484a77371161fcd61091dd5.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, гаи, пьянство, инфографика, статистика, инфографика
абхазия, гаи, пьянство, инфографика, статистика, инфографика

"Пьяная статистика" в Абхазии в сентябре 2025 года

11:48 24.10.2025
Подписаться
Около 180 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом виде составили инспекторы ГАИ Абхазии в сентябре 2025 года.

Лидером по числу штрафов в этот раз стал Сухум — 83 протокола, на втором месте Гагра, третью строчку заняла Очамчыра. Меньше всего нарушителей зафиксировано в Сухумском, Галском и Гулрыпшском районах, а в Ткуарчале за месяц не оказалось ни одного пьяного водителя.

Чаще всего за руль нетрезвыми садились водители 30–35 лет. Самому молодому нарушителю было 20 лет, самому старшему — 69.

В статистику попали и женщины: десять случаев, четыре из которых — дамы из России.
Сухум вернул позиции: пьяная дорожная статистика в Абхазии за сентябрь - Sputnik Абхазия
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0