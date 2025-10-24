https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/urok-dlya-uchitelya-rossiyskie-spetsialisty-obuchayut-abkhazskikh-prepodavateley-1058494136.html

Урок для учителя: российские специалисты обучают абхазских преподавателей

С 2023 года в Абхазии работает Центр открытого образования. Проект был запущен Министерством провещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии. 24.10.2025, Sputnik Абхазия

Центр открыт Армавирским государственным педагогическим университетом. Каждую осень преподаватели университета приезжают в Абхазию в командировку, чтобы проводить курсы повышения квалификации для учителей и вести уроки для школьников.В Абхазию приезжают специалисты по математике, физике, истории, а в этом году в Галском районе работают преподаватели, которые обучают современным подходам в области основ безопасности жизнедеятельности, труда, информационной грамотности и русского языка.За это время в Абхазию приехали около 20 преподавателей, обучение прошли порядка 1000 человек. В этом году специалисты Центра работают также в Сухуме.По словам директора Центра Игоря Басова, полученные знания активно применяются учителями Галского района.Sputnik побывал в первой школе села Хяцха и увидел, чему обучают учителей и какими знаниями делятся со школьниками.

