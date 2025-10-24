Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Центр открыт Армавирским государственным педагогическим университетом. Каждую осень преподаватели университета приезжают в Абхазию в командировку, чтобы проводить курсы повышения квалификации для учителей и вести уроки для школьников.В Абхазию приезжают специалисты по математике, физике, истории, а в этом году в Галском районе работают преподаватели, которые обучают современным подходам в области основ безопасности жизнедеятельности, труда, информационной грамотности и русского языка.За это время в Абхазию приехали около 20 преподавателей, обучение прошли порядка 1000 человек. В этом году специалисты Центра работают также в Сухуме.По словам директора Центра Игоря Басова, полученные знания активно применяются учителями Галского района.Sputnik побывал в первой школе села Хяцха и увидел, чему обучают учителей и какими знаниями делятся со школьниками.
Урок для учителя: российские специалисты обучают абхазских преподавателей

С 2023 года в Абхазии работает Центр открытого образования. Проект был запущен Министерством провещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии.
Центр открыт Армавирским государственным педагогическим университетом. Каждую осень преподаватели университета приезжают в Абхазию в командировку, чтобы проводить курсы повышения квалификации для учителей и вести уроки для школьников.
В Абхазию приезжают специалисты по математике, физике, истории, а в этом году в Галском районе работают преподаватели, которые обучают современным подходам в области основ безопасности жизнедеятельности, труда, информационной грамотности и русского языка.
За это время в Абхазию приехали около 20 преподавателей, обучение прошли порядка 1000 человек. В этом году специалисты Центра работают также в Сухуме.
По словам директора Центра Игоря Басова, полученные знания активно применяются учителями Галского района.
"Учителя, которые проходят наши курсы, продолжают обучение, участвуют в международных конференциях и поступают в наш университет. Также под их руководством школьники принимают участие в различных образовательных программах России", — отметил он.
Sputnik побывал в первой школе села Хяцха и увидел, чему обучают учителей и какими знаниями делятся со школьниками.
