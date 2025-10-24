https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/urok-dlya-uchitelya-rossiyskie-spetsialisty-obuchayut-abkhazskikh-prepodavateley-1058494136.html
Урок для учителя: российские специалисты обучают абхазских преподавателей
Урок для учителя: российские специалисты обучают абхазских преподавателей
Sputnik Абхазия
С 2023 года в Абхазии работает Центр открытого образования. Проект был запущен Министерством провещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии. 24.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-24T12:24+0300
2025-10-24T12:24+0300
2025-10-24T12:32+0300
в абхазии
абхазия
школа
обучение
преподаватели
армавир
учительница
русский язык
министерство просвещения абхазии
компьютерные технологии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058523956_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8478cbc24b8aab866c4f67fe5248804.jpg
Центр открыт Армавирским государственным педагогическим университетом. Каждую осень преподаватели университета приезжают в Абхазию в командировку, чтобы проводить курсы повышения квалификации для учителей и вести уроки для школьников.В Абхазию приезжают специалисты по математике, физике, истории, а в этом году в Галском районе работают преподаватели, которые обучают современным подходам в области основ безопасности жизнедеятельности, труда, информационной грамотности и русского языка.За это время в Абхазию приехали около 20 преподавателей, обучение прошли порядка 1000 человек. В этом году специалисты Центра работают также в Сухуме.По словам директора Центра Игоря Басова, полученные знания активно применяются учителями Галского района.Sputnik побывал в первой школе села Хяцха и увидел, чему обучают учителей и какими знаниями делятся со школьниками.
абхазия
армавир
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058523956_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e651c91201f661e4ecc42ad19538db58.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, школа, обучение, преподаватели, армавир, учительница, русский язык, министерство просвещения абхазии, компьютерные технологии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, школа, обучение, преподаватели, армавир, учительница, русский язык, министерство просвещения абхазии, компьютерные технологии, видео, мультимедиа, видео
Урок для учителя: российские специалисты обучают абхазских преподавателей
12:24 24.10.2025 (обновлено: 12:32 24.10.2025)
С 2023 года в Абхазии работает Центр открытого образования. Проект был запущен Министерством провещения России при поддержке Министерства просвещения Абхазии.
Центр открыт Армавирским государственным педагогическим университетом. Каждую осень преподаватели университета приезжают в Абхазию в командировку, чтобы проводить курсы повышения квалификации для учителей и вести уроки для школьников.
В Абхазию приезжают специалисты по математике, физике, истории, а в этом году в Галском районе работают преподаватели, которые обучают современным подходам в области основ безопасности жизнедеятельности, труда, информационной грамотности и русского языка.
За это время в Абхазию приехали около 20 преподавателей, обучение прошли порядка 1000 человек. В этом году специалисты Центра работают также в Сухуме.
По словам директора Центра Игоря Басова, полученные знания активно применяются учителями Галского района.
"Учителя, которые проходят наши курсы, продолжают обучение, участвуют в международных конференциях и поступают в наш университет. Также под их руководством школьники принимают участие в различных образовательных программах России", — отметил он.
Sputnik побывал в первой школе села Хяцха и увидел, чему обучают учителей и какими знаниями делятся со школьниками.