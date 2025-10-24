https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/uvelichennoe-finansirovanie-cherkeziya-rasskazal-o-programme--zhilische-2026-2028-1058521358.html

Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"

Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"

Sputnik Абхазия

Разработать проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" поручил президент Абхазии Бадра Гунба в срок до 10 октября. 24.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-24T10:24+0300

2025-10-24T10:24+0300

2025-10-24T10:24+0300

в абхазии

абхазия

жилищный кодекс

жилье

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058521696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14da2727f769115b66c35d5a6606e6d8.jpg

Проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" представлен на рассмотрение в отведенные президентом Абхазии Бадрой Гунба сроки, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Объемы финансирования программы на последующие три года увеличены с 60 до 80 миллионов рублей в год. В общей сложности из бюджета государства будет выделено около 240 миллионов рублей. Кроме того, увеличены размеры выплат. Если в 2025 году один заявитель мог получить минимум 700 тысяч рублей и максимум 1,2 миллиона рублей, то теперь эти суммы увеличены – 1,2 миллиона рублей минимум и 1,7 миллиона рублей максимум. Согласно критериям программы, ее участниками могут стать инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, семьи с детьми-инвалидами на иждивении, инвалиды детства, сироты.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, жилищный кодекс, жилье, видео, мультимедиа, видео