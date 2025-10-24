Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" актәи ахәҭа хыркәшоуп: алахәыла лыҿцәажәара
13:04
17 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа амш Амилаҭтә библиотекаҿы иазгәарҭоит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә технопарк: Аԥснытәи ашколхәыҷқәа рзы еиҿкаауп арҵаратә техномарафон
13:34
24 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги работы Собрания Гагрского района: интервью с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Незаконные постройки в Сухуме: интервью с главным архитектором
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
18:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
18:38
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амилаҭтә спорттә хәмарра Аимҵакьачаразы Аԥсны ачемпионат мҩаԥысран иҟоуп
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Защита от киберугроз и детская психиатрия: Джинджолия обозначила главные проблемы
21:34
5 мин
Актуальный комментарий
"Новые медиа Абхазии": итоги первого модуля
21:38
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло еилаҳкаауеит
13:04
16 мин
Аицәажәара
Згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргаран иҟоуп аспециалистцәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц аусура иалагеит: изакузеи «AbraSKILL», еилаҳкаауеит
13:33
15 мин
Аицәажәара
Арра-спорттә хәмарра "Аиааира" рҽазыҟарҵоит ахәыҷқәа: ԥақәашьаа иахьынӡахиоу еилаҳкаауеит
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
On air
14:33
13 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/uvelichennoe-finansirovanie-cherkeziya-rasskazal-o-programme--zhilische-2026-2028-1058521358.html
Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"
Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"
Sputnik Абхазия
Разработать проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" поручил президент Абхазии Бадра Гунба в срок до 10 октября. 24.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-24T10:24+0300
2025-10-24T10:24+0300
в абхазии
абхазия
жилищный кодекс
жилье
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058521696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_14da2727f769115b66c35d5a6606e6d8.jpg
Проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" представлен на рассмотрение в отведенные президентом Абхазии Бадрой Гунба сроки, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Объемы финансирования программы на последующие три года увеличены с 60 до 80 миллионов рублей в год. В общей сложности из бюджета государства будет выделено около 240 миллионов рублей. Кроме того, увеличены размеры выплат. Если в 2025 году один заявитель мог получить минимум 700 тысяч рублей и максимум 1,2 миллиона рублей, то теперь эти суммы увеличены – 1,2 миллиона рублей минимум и 1,7 миллиона рублей максимум. Согласно критериям программы, ее участниками могут стать инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, семьи с детьми-инвалидами на иждивении, инвалиды детства, сироты.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/18/1058521696_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7cb43eb4beb1f1854017a935759c4b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, жилищный кодекс, жилье, видео, мультимедиа, видео
абхазия, жилищный кодекс, жилье, видео, мультимедиа, видео

Увеличенное финансирование: Черкезия рассказал о программе "Жилище 2026-2028"

10:24 24.10.2025
https://vk.com/sputnikabkhazia?z=video-85949977_456255015%2Fvideos-85949977%2Fpl_-85949977_-2
© Видео Sputnik
Подписаться
Разработать проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" поручил президент Абхазии Бадра Гунба в срок до 10 октября.
Проект государственной целевой программы "Жилище 2026-2028" представлен на рассмотрение в отведенные президентом Абхазии Бадрой Гунба сроки, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
Объемы финансирования программы на последующие три года увеличены с 60 до 80 миллионов рублей в год. В общей сложности из бюджета государства будет выделено около 240 миллионов рублей.
Кроме того, увеличены размеры выплат. Если в 2025 году один заявитель мог получить минимум 700 тысяч рублей и максимум 1,2 миллиона рублей, то теперь эти суммы увеличены – 1,2 миллиона рублей минимум и 1,7 миллиона рублей максимум.
Согласно критериям программы, ее участниками могут стать инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, семьи с детьми-инвалидами на иждивении, инвалиды детства, сироты.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0