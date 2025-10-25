https://sputnik-abkhazia.ru/20251025/yarkoe-shou-boksa-kak-abkhazskiy-sportsmen-stal-pobeditelem-turnira-v-sochi-1058552710.html
Яркое шоу бокса: как абхазский спортсмен стал победителем турнира в Сочи
Яркое шоу бокса: как абхазский спортсмен стал победителем турнира в Сочи
Даут Гублиа победил Саида Кадимагомедова на турнире "Бетсити Fight Nights 129". В эфире радио Sputnik боец ММА и президент Федерации бокса Абхазии Альберт...
Одним из лучших боев в своей карьере назвал боец Даут Гублиа поединок с Саидом Кадимагомедовым на турнире 17 октября.Спортсмен признался, что не ожидал, что встреча с Саидом Кадимагомедовым станет боем вечера.
Даут Гублиа победил Саида Кадимагомедова на турнире "Бетсити Fight Nights 129". В эфире радио Sputnik боец ММА и президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы рассказали о трудностях и пути к победе.
Одним из лучших боев в своей карьере назвал боец Даут Гублиа поединок с Саидом Кадимагомедовым на турнире 17 октября.
Спортсмен признался, что не ожидал, что встреча с Саидом Кадимагомедовым станет боем вечера.
"Мне было приятно показать свой уровень на такой большой арене, перед родной публикой. Я очень рад и горд", — признался спортсмен.