Яркое шоу бокса: как абхазский спортсмен стал победителем турнира в Сочи

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
13:04
16 мин
Аицәажәара
Занҭариаԥҳа: згәабзиара уадаҩу ахәыҷқәа змоу аҭаацәа рзы абжьгарақәа мҩаԥыргоит Очамчыра
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"AbraSKILL": Ҟаитан амобилтә ҭелқәа рзы ацҵа ҿыц иазкны
13:33
15 мин
Аицәажәара
Ҳашба: арра-спорттә хәмарра "Аиааира" ԥақәашьаа рхәыҷқәа рыҽшазыҟарҵо
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Договор оферты на поставку электроэнергии: комментарий юриста "Черноморэнерго"
14:33
13 мин
Дополнительное время
Борьба элитного уровня: бой Даута Гублиа и Саида Кадимагомедова
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Алиса Гыцԥҳа еиҿылкааз аицлабра аихшьаалақәа ҟаҵоуп: аӡбаҩ Џьниаԥҳа лыҿцәажәара
18:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Алиса Гыцԥҳа еиҿылкааз аицлабра аихшьаалақәа ҟаҵоуп: аӡбаҩ Џьниаԥҳа лыҿцәажәара
21:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Џьынџьалԥҳа: Аԥсни Урыстәылеи ромбудсменцәа ахәыҷқәа рзинқәа рыхьчаразы аус шеицыруло
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Молодежная политика: опыт России и собственный
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Даут Гублиа победил Саида Кадимагомедова на турнире "Бетсити Fight Nights 129". В эфире радио Sputnik боец ММА и президент Федерации бокса Абхазии Альберт Карди-оглы рассказали о трудностях и пути к победе.
Одним из лучших боев в своей карьере назвал боец Даут Гублиа поединок с Саидом Кадимагомедовым на турнире 17 октября.
Спортсмен признался, что не ожидал, что встреча с Саидом Кадимагомедовым станет боем вечера.
"Мне было приятно показать свой уровень на такой большой арене, перед родной публикой. Я очень рад и горд", — признался спортсмен.
