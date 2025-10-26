Абхазия
Десять самых популярных направлений для глэмпинга в октябре
Десять самых популярных направлений для глэмпинга в октябре
Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре. 26.10.2025, Sputnik Абхазия
Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, ночь в абхазских глэмпингах стоит от 3,8 до 5,8 тысячи рублей. Туристы в среднем проводят здесь от пяти до семи ночей.
Десять самых популярных направлений для глэмпинга в октябре

Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре.
По данным сервиса бронирования Tvil.ru, ночь в абхазских глэмпингах стоит от 3,8 до 5,8 тысячи рублей.
Туристы в среднем проводят здесь от пяти до семи ночей.
