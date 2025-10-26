Абхазия
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске... 26.10.2025
осторожно, спойлер!
кино
литература
осторожно, спойлер
подкасты
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске передачи. В гостях у ведущих журналист Марианна Котова.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
кино, литература, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
кино, литература, осторожно, спойлер , подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен

19:01 26.10.2025
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
Подписаться
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске передачи. В гостях у ведущих журналист Марианна Котова.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
0