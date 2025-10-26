https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/ostorozhno-spoyler-kinokartiny-yuriya-bykova-i-roman-panorama-assen-1058515561.html
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске... 26.10.2025
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске передачи. В гостях у ведущих журналист Марианна Котова.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске передачи. В гостях у ведущих журналист Марианна Котова.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.