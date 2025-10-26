https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/ostorozhno-spoyler-kinokartiny-yuriya-bykova-i-roman-panorama-assen-1058515561.html

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен

Sputnik Абхазия

Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске... 26.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-26T19:01+0300

2025-10-26T19:01+0300

2025-10-26T19:01+0300

осторожно, спойлер!

кино

литература

осторожно, спойлер

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/17/1058515332_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56c3f89496742524a8d1d59c8a5fca54.jpg

"Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": кинокартины Юрия Быкова и роман "Панорама" Ассен

Обсуждение главных фильмов режиссера Юрия Быкова и в литературной части разговор об антиутопии романа "Панорама" Лилии Ассен — все это в новом выпуске передачи. В гостях у ведущих журналист Марианна Котова.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, литература, осторожно, спойлер , подкасты, аудио