Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии
Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии
Молодежные активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба поделились с ведущей радио Sputnik свои мнением о состоянии дел в молодежной политике Абхазии. 27.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-27T10:25+0300
2025-10-27T10:25+0300
2025-10-27T11:13+0300
Что нужно молодежи Абхазии? Молодежь Абхазии активна, умеет громко о себе заявить, о ней хорошо отзываются за пределами республики, считают гости радио Sputnik –активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба. Как рассказала Хашба, она часто выезжает за границу и принимает участие в разных мероприятиях, где знают абхазскую молодежь как активных и любознательных людей. Она подчеркнула, что молодежь Абхазии хочет посещать зарубежные страны, знакомиться с новыми людьми и развиваться. По мнению Ильи Чехерия, молодежь республики в виду своей немногочисленности громко заявляет о себе и проявляет себя активно во всем. Он также подчеркнул важность подготовки кадров путем внедрения системы воспитания и развития со школьной скамьи.
Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии
10:25 27.10.2025 (обновлено: 11:13 27.10.2025)
Молодежные активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба поделились с ведущей радио Sputnik свои мнением о состоянии дел в молодежной политике Абхазии.
