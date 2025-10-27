https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/gromkie-i-aktivnye-chekheriya-i-khashba-o-molodezhi-abkhazii-1058566733.html

Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии

Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии

Sputnik Абхазия

Молодежные активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба поделились с ведущей радио Sputnik свои мнением о состоянии дел в молодежной политике Абхазии. 27.10.2025

Что нужно молодежи Абхазии? Молодежь Абхазии активна, умеет громко о себе заявить, о ней хорошо отзываются за пределами республики, считают гости радио Sputnik –активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба. Как рассказала Хашба, она часто выезжает за границу и принимает участие в разных мероприятиях, где знают абхазскую молодежь как активных и любознательных людей. Она подчеркнула, что молодежь Абхазии хочет посещать зарубежные страны, знакомиться с новыми людьми и развиваться. По мнению Ильи Чехерия, молодежь республики в виду своей немногочисленности громко заявляет о себе и проявляет себя активно во всем. Он также подчеркнул важность подготовки кадров путем внедрения системы воспитания и развития со школьной скамьи.

