Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии

Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аенергетикцәа ирзырхоу аудиториа аатит ауниверситет аҿы: еилаҳкаауеит уи аус шауло
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ԥсҳәы-Гәымсҭатәи аҳәырԥсарраҿы кавказтәи адомбеиқәа рааӡалоит: аеколог хада иҿцәажәара
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Неразрывные связи: как Абхазия и Россия взаимодействуют в науке
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар рдипломатиа: иалнаршозеи иахьа уи аҳәынҭқаррақәа русеицураҿы
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
18:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Над чем ломают головы омбудсмены? Защиту прав человека обсудили на конференции в Москве
18:34
8 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
18:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар рдипломатиа: иалнаршозеи иахьа уи аҳәынҭқаррақәа русеицураҿы
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
21:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Над чем ломают головы омбудсмены? Защиту прав человека обсудили на конференции в Москве
21:34
8 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
21:43
17 мин
Что нужно молодежи Абхазии? Молодежь Абхазии активна, умеет громко о себе заявить, о ней хорошо отзываются за пределами республики, считают гости радио Sputnik –активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба. Как рассказала Хашба, она часто выезжает за границу и принимает участие в разных мероприятиях, где знают абхазскую молодежь как активных и любознательных людей. Она подчеркнула, что молодежь Абхазии хочет посещать зарубежные страны, знакомиться с новыми людьми и развиваться. По мнению Ильи Чехерия, молодежь республики в виду своей немногочисленности громко заявляет о себе и проявляет себя активно во всем. Он также подчеркнул важность подготовки кадров путем внедрения системы воспитания и развития со школьной скамьи.
Громкие и активные: Чехерия и Хашба о молодежи Абхазии

10:25 27.10.2025 (обновлено: 11:13 27.10.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Молодежные активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба поделились с ведущей радио Sputnik свои мнением о состоянии дел в молодежной политике Абхазии.
Что нужно молодежи Абхазии? Молодежь Абхазии активна, умеет громко о себе заявить, о ней хорошо отзываются за пределами республики, считают гости радио Sputnik –активисты Илья Чехерия и Эльмина Хашба.
Как рассказала Хашба, она часто выезжает за границу и принимает участие в разных мероприятиях, где знают абхазскую молодежь как активных и любознательных людей. Она подчеркнула, что молодежь Абхазии хочет посещать зарубежные страны, знакомиться с новыми людьми и развиваться.
По мнению Ильи Чехерия, молодежь республики в виду своей немногочисленности громко заявляет о себе и проявляет себя активно во всем. Он также подчеркнул важность подготовки кадров путем внедрения системы воспитания и развития со школьной скамьи.
