Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет"... новейшая российская ракета. Во время испытаний 21 октября наш "Буревестник"... 27.10.2025, Sputnik Абхазия

Ни у одной ядерной державы нет подобных разработок — и нет понимания, как с ними бороться. По уровню модернизации и новейших технологий Россия далеко обгоняет всех соперников, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Также в ходе посещения Владимиром Путиным пункта управления Объединенной группировки войск выяснилось незавидное положение ВСУ: в Красноармейске (бывший Покровск) попало в наше окружение более пяти тысяч укровояк. Еще столько же бедолаг готовится сдаться в Купянске. Владимир Путин напомнил, что армия России всегда с милосердием относилась к поверженному противнику. Это был еще один сигнал — теперь уже в сторону Украины.Тем временем спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев проводит негласные, но тем более интересные переговоры в самих США с представителями американской администрации. В его заявлениях отчетливо повторяется: Москва настроена на мирное разрешение конфликта. Но при этом она ни на йоту не отступает от своих принципиальных требований.Нам постоянно навязывают ложное и глупое противопоставление боевых действий на СВО и дипломатической активности. На самом деле, все эти люди делают одно дело.Давайте посмотрим, чего добились за несколько месяцев наши переговорщики. Полгода для Украины прошло без американского финансирования. Там было планов громадье насчет "контрнаступа", но осуществились они в строго противоположном направлении: весь этот год наступала только армия России.Одновременно Трамп заставил Европу взять на себя львиную долю расходов на Незалежную. При этом у европейцев денег нет, в "нерушимом блоке" НАТО наметился очевидный раскол.Мейнстримом стала совершенно немыслимая раньше идея о том, что Киев должен сдать территории. Первые три года конфликта об этом и заикаться невозможно было. Теперь об этом говорит даже верхушка киевского режима.Уже американские издания начали подсказывать Трампу способы, как выйти из дорогостоящего во всех смыслах украинского кризиса. American Thinker, например, предлагает президенту США остановить поставки Киеву новейших вооружений. Только сравните это с тем, что творилось в западных СМИ три года назад. Россия медленно, но верно одерживает победу в инфополе.Все это чудовищно деморализует Украину и ее армию. Там прекрасно понимают, к чему все идет: выцыганив у своих патронов еще несколько миллиардов зеленых, киевская камарилья прихватит своих половых партнеров и даст по тапкам.Воевать за исчезающую страну никому неохота. Молодежь мужского пола убежала с Украины, едва ей открыли границу. Бойцы ВСУ, насильно отправленные на фронт и не сумевшие откупиться от передовой, массово сдались бы в плен еще вчера, если бы им не стреляли в спину заградотряды.Западу поставлена элегантная вилка: или он продолжает поддерживать международный терроризм Киева, рискуя окончательно погубить свою репутацию и дезавуировать миротворческие усилия Белого дома на других фронтах, или начинает признавать позицию России.Работа наших дипломатов служит той же цели, что и усилия наших военных. "Буревестник" и переговоры, Красноармейск и работа с западными администрациями — все это звенья единой стратегии России. Она должна принести нам реальную безопасность и мир — прочный и нерушимый. И если ВС России поддавливают украинские формирования на земле, то наши переговорщики осуществляют давление на киевский режим в поле политическом.Наши успехи на дипломатическом фронте очевидны, именно поэтому апологеты войны и ведут инфоатаки на наших преговорщиков. Им попросту страшно. "Поджигатели войны боятся мира", — сформулировал на днях Дмитриев. И с ним невозможно не согласиться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

2025

