Почти 200 дронов сбили за сутки над российскими регионами

Почти 200 дронов сбили за сутки над российскими регионами

27.10.2025

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.В небе над Московским регионом поразили 40 дронов, причем 34 из них летели на Москву.Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – десять. По четыре дрона уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Новости

