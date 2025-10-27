https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/pochti-200-dronov-sbili-za-sutki-nad-rossiyskimi-regionami-1058565475.html
Почти 200 дронов сбили за сутки над российскими регионами
Почти 200 дронов сбили за сутки над российскими регионами
27.10.2025
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской областью уничтожили 47 БпЛА, над Калужской – 42.

В небе над Московским регионом поразили 40 дронов, причем 34 из них летели на Москву.

Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – десять. По четыре дрона уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 47 БпЛА, над Калужской – 42.
В небе над Московским регионом поразили 40 дронов, причем 34 из них летели на Москву.
Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – десять. По четыре дрона уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.