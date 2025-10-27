Почти 200 дронов сбили за сутки над российскими регионами

Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.В небе над Московским регионом поразили 40 дронов, причем 34 из них летели на Москву.Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – десять. По четыре дрона уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
09:00 27.10.2025 (обновлено: 10:23 27.10.2025)
Практически ежедневно ВСУ атакует объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили над российскими регионами 193 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской областью уничтожили 47 БпЛА, над Калужской – 42.

В небе над Московским регионом поразили 40 дронов, причем 34 из них летели на Москву.
Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – десять. По четыре дрона уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два – над Оренбургской и Тамбовской, по одному – над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
