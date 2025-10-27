Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
мультимедиа, фото , абхазия, фото

Спортивная традиция: чемпионат по "Аимҵакьачара"

22:10 27.10.2025
Подписаться
Первый тур чемпионата должен был пройти в воскресенье, его перенесли на день из-за плохой погоды.
В понедельник, 27 октября, на Республиканском стадионе Сухума открылся первый Чемпионат по национальной абхазской игре "Аимҵакьачара".
В нем приняли участие команды сухумских школ №1 и №5, сел Члоу, Кутол, Нового Афона.
Всего сегодня провели четыре игры. Афонский "Апсар" одержал победу над командой сухумской школы №1, команда "Члоу" обыграла "Кутол". Среди юниоров победу завоевали сухумские школы №1 и №5.
Следующий тур состоится в селе Члоу 2 ноября. Всего запланировано пять туров, чемпионат продлится до середины декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме открылся первый чемпионат Абхазии по национальной игре "Аимҵакьачара".

В Сухуме открылся первый чемпионат Абхазии по национальной игре &quot;Аимҵакьачара&quot;. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Сухуме открылся первый чемпионат Абхазии по национальной игре "Аимҵакьачара".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он открылся на Республиканском стадионе.

Он открылся на Республиканском стадионе. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он открылся на Республиканском стадионе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу в первом туре боролись пять команд.

За победу в первом туре боролись пять команд. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу в первом туре боролись пять команд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Две из них - сухумские, остальные из Члоу, Кутола и Нового Афона.

Две из них - сухумские, остальные из Члоу, Кутола и Нового Афона. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Две из них - сухумские, остальные из Члоу, Кутола и Нового Афона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Противостояние было очень зрелищным.

Противостояние было очень зрелищным. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Противостояние было очень зрелищным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Никто не желал уступать победу сопернику.

Никто не желал уступать победу сопернику. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Никто не желал уступать победу сопернику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего сегодня провели четыре игры.

Всего сегодня провели четыре игры. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего сегодня провели четыре игры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Играли как юниоры, так и взрослые спортсмены.

Играли как юниоры, так и взрослые спортсмены. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Играли как юниоры, так и взрослые спортсмены.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победу среди юниоров одержали сухумские школы №1 и №5, среди взрослых - афонский "Апсар" и "Члоу".

Победу среди юниоров одержали сухумские школы №1 и №5, среди взрослых - афонский &quot;Апсар&quot; и &quot;Члоу&quot;. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победу среди юниоров одержали сухумские школы №1 и №5, среди взрослых - афонский "Апсар" и "Члоу".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аимҵакьачара - традиционная абхазская игра.

Аимҵакьачара - традиционная абхазская игра. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аимҵакьачара - традиционная абхазская игра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее возрождением и развитием активно занимаются в республике.

Ее возрождением и развитием активно занимаются в республике. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее возрождением и развитием активно занимаются в республике.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спорт немного напоминает регби.

Этот спорт немного напоминает регби. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спорт немного напоминает регби.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Капитаны команд сбивают деревянными палками мяч, игроки должны добежать до финиша и не попасться соперникам.

Капитаны команд сбивают деревянными палками мяч, игроки должны добежать до финиша и не попасться соперникам. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Капитаны команд сбивают деревянными палками мяч, игроки должны добежать до финиша и не попасться соперникам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше для этого использовали войлочный мяч.

Раньше для этого использовали войлочный мяч. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Раньше для этого использовали войлочный мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас спортсмены "охотятся" за теннисным

Сейчас спортсмены &quot;охотятся&quot; за теннисным - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас спортсмены "охотятся" за теннисным

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра принесла всем незабываемые эмоции.

Игра принесла всем незабываемые эмоции. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра принесла всем незабываемые эмоции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий тур пройдет 2 ноября.

Следующий тур пройдет 2 ноября. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий тур пройдет 2 ноября.

