Спортивная традиция: чемпионат по "Аимҵакьачара"
Спортивная традиция: чемпионат по "Аимҵакьачара"
27.10.2025
В понедельник, 27 октября, на Республиканском стадионе Сухума открылся первый Чемпионат по национальной абхазской игре "Аимҵакьачара".В нем приняли участие команды сухумских школ №1 и №5, сел Члоу, Кутол, Нового Афона. Всего сегодня провели четыре игры. Афонский "Апсар" одержал победу над командой сухумской школы №1, команда "Члоу" обыграла "Кутол". Среди юниоров победу завоевали сухумские школы №1 и №5. Следующий тур состоится в селе Члоу 2 ноября. Всего запланировано пять туров, чемпионат продлится до середины декабря.
В понедельник, 27 октября, на Республиканском стадионе Сухума открылся первый Чемпионат по национальной абхазской игре "Аимҵакьачара".
В нем приняли участие команды сухумских школ №1 и №5, сел Члоу, Кутол, Нового Афона.
Всего сегодня провели четыре игры. Афонский "Апсар" одержал победу над командой сухумской школы №1, команда "Члоу" обыграла "Кутол". Среди юниоров победу завоевали сухумские школы №1 и №5.
Следующий тур состоится в селе Члоу 2 ноября. Всего запланировано пять туров, чемпионат продлится до середины декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме открылся первый чемпионат Абхазии по национальной игре "Аимҵакьачара".
В Сухуме открылся первый чемпионат Абхазии по национальной игре "Аимҵакьачара".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он открылся на Республиканском стадионе.
Он открылся на Республиканском стадионе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За победу в первом туре боролись пять команд.
За победу в первом туре боролись пять команд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Две из них - сухумские, остальные из Члоу, Кутола и Нового Афона.
Две из них - сухумские, остальные из Члоу, Кутола и Нового Афона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Противостояние было очень зрелищным.
Противостояние было очень зрелищным.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Никто не желал уступать победу сопернику.
Никто не желал уступать победу сопернику.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего сегодня провели четыре игры.
Всего сегодня провели четыре игры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Играли как юниоры, так и взрослые спортсмены.
Играли как юниоры, так и взрослые спортсмены.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победу среди юниоров одержали сухумские школы №1 и №5, среди взрослых - афонский "Апсар" и "Члоу".
Победу среди юниоров одержали сухумские школы №1 и №5, среди взрослых - афонский "Апсар" и "Члоу".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аимҵакьачара - традиционная абхазская игра.
Аимҵакьачара - традиционная абхазская игра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ее возрождением и развитием активно занимаются в республике.
Ее возрождением и развитием активно занимаются в республике.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот спорт немного напоминает регби.
Этот спорт немного напоминает регби.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Капитаны команд сбивают деревянными палками мяч, игроки должны добежать до финиша и не попасться соперникам.
Капитаны команд сбивают деревянными палками мяч, игроки должны добежать до финиша и не попасться соперникам.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раньше для этого использовали войлочный мяч.
Раньше для этого использовали войлочный мяч.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сейчас спортсмены "охотятся" за теннисным
Сейчас спортсмены "охотятся" за теннисным
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игра принесла всем незабываемые эмоции.
Игра принесла всем незабываемые эмоции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Следующий тур пройдет 2 ноября.
Следующий тур пройдет 2 ноября.