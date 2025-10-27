https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/sportivnaya-traditsiya-chempionat-po-aimakachara-1058581873.html

Спортивная традиция: чемпионат по "Аимҵакьачара"

Первый тур чемпионата должен был пройти в воскресенье, его перенесли на день из-за плохой погоды. 27.10.2025, Sputnik Абхазия

В понедельник, 27 октября, на Республиканском стадионе Сухума открылся первый Чемпионат по национальной абхазской игре "Аимҵакьачара".В нем приняли участие команды сухумских школ №1 и №5, сел Члоу, Кутол, Нового Афона. Всего сегодня провели четыре игры. Афонский "Апсар" одержал победу над командой сухумской школы №1, команда "Члоу" обыграла "Кутол". Среди юниоров победу завоевали сухумские школы №1 и №5. Следующий тур состоится в селе Члоу 2 ноября. Всего запланировано пять туров, чемпионат продлится до середины декабря.

