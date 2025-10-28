https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/obem-gosudarstvennogo-i-respublikanskogo-byudzheta-na-2026-god-1058605505.html
Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год
Sputnik Абхазия
2025-10-28T14:49+0300
2025-10-28T14:49+0300
2025-10-28T15:41+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1c/1058604886_0:115:1728:1087_1920x0_80_0_0_ebea0d8a136d2c1f8fa6037ade630632.png
Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская финпомощь:Расходы республиканского бюджета — 14,7 млрд, дефицит — 426 млн. В 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других.На их реализацию планируется выделить 1,4 млрд рублей. Кроме того, около 500 млн рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, молодежной политики, спорта и социальной поддержки.
абхазия
