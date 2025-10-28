Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аенергетикцәа ирзырхоу аудиториа аатит ауниверситет аҿы: еилаҳкаауеит уи аус шауло
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ԥсҳәы-Гәымсҭатәи аҳәырԥсарраҿы кавказтәи адомбеиқәа рааӡалоит: аеколог хада иҿцәажәара
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Неразрывные связи: как Абхазия и Россия взаимодействуют в науке
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар рдипломатиа: иалнаршозеи иахьа уи аҳәынҭқаррақәа русеицураҿы
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
18:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Над чем ломают головы омбудсмены: защиту прав человека обсудили на конференции в Москве
18:34
8 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
18:43
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар рдипломатиа: иалнаршозеи иахьа уи аҳәынҭқаррақәа русеицураҿы
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәа амш: аамҭа аӡеибафараҿы ахатәы бызшәа шԥахьчатәу
21:16
13 мин
Ҳара ҳжәар
Аԥсыуажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Над чем ломают головы омбудсмены: защиту прав человека обсудили на конференции в Москве
21:34
8 мин
Гражданин и начальник
Всероссийский форум гостеприимства: какие мосты выстроены между Абхазией и Красноярском
21:43
17 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Аицәажәара
Згәабзиара алшарақәа ԥку ахәыҷқәа рҭаацәа рзы ауснагӡатә: аҵара аспециалист лыҿцәажәара
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Жәлар рдипломатиа: иалнаршозеи иахьа уи аҳәынҭқаррақәа русеицураҿы
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Жәлар Реизара аделегациа Нхыҵ-Кавказ аиԥыларақәа рыман: адепутат ицәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как расширить границы турсезона в Абхазии: интервью с экспертами
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Главное и интересное из заседания Кабмина Абазии: беседа с корреспондентом
14:34
9 мин
Радио
Функционирование Сухумского аэропорта: итоги лета и как будет работать зимой
14:42
9 мин
Актуальный комментарий
Над чем ломают головы омбудсмены: защиту прав человека обсудили на конференции в Москве
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Красноиарсктәи атәылаҿацәи Аԥсни русеицура аҵарадырраҿы: ҳколлеџьқәа рхадацәа рыҿцәажәара
18:17
3 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год
Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год
Sputnik Абхазия
Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская...
Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская финпомощь:Расходы республиканского бюджета — 14,7 млрд, дефицит — 426 млн. В 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других.На их реализацию планируется выделить 1,4 млрд рублей. Кроме того, около 500 млн рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, молодежной политики, спорта и социальной поддержки.
абхазия, бюджет, кабмин абхазии, министерство финансов абхазии, инфографика, инфографика
абхазия, бюджет, кабмин абхазии, министерство финансов абхазии, инфографика, инфографика

Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год

14:49 28.10.2025 (обновлено: 15:41 28.10.2025)
Подписаться
Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.

Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская финпомощь:
4,25 млрд рублей в целях социально-экономического развития;
1 млрд в рамках Инвестпрограммы на 2026-2028 годы;
250 млн на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики на 2026 - 2028 годы.
Расходы республиканского бюджета — 14,7 млрд, дефицит — 426 млн.

В 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других.

На их реализацию планируется выделить 1,4 млрд рублей. Кроме того, около 500 млн рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, молодежной политики, спорта и социальной поддержки.
Государственный и республиканский бюджет Абхазии на 2026 год - Sputnik Абхазия
