Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год

Объем государственного и республиканского бюджета на 2026 год

Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская... 28.10.2025, Sputnik Абхазия

Объем доходов госбюджета составят 19 млрд рублей, расходы — 19,4 млрд.Доходы республиканского бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская финпомощь:Расходы республиканского бюджета — 14,7 млрд, дефицит — 426 млн. В 2026 году предусмотрено 14 ведомственных целевых программ в сферах здравоохранения, науки, сельского хозяйства, финансов и других.На их реализацию планируется выделить 1,4 млрд рублей. Кроме того, около 500 млн рублей будет направлено на мероприятия в сферах образования, молодежной политики, спорта и социальной поддержки.

