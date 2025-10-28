Выплаты за рождение детей в абхазских семьях по программе "Развитие демографии" в 2026

Абхазия
Межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2026 год утвердил Кабмин.Программа предусматривает единовременные выплаты семьям за рождение детей с 1 января по 31 декабря 2026 года:Общий объем финансирования из бюджета Фонда репатриации составит 158 млн рублей.В 2026 году, по прогнозам, 850 семьей получит по 100 тысяч рублей, 320 семьей — по 200 тысяч и 30 семьей — по 300 тысяч за пятого и последующего ребенка.Для получения выплат необходимо предоставить:
Межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2026 год утвердил Кабмин.
Программа предусматривает единовременные выплаты семьям за рождение детей с 1 января по 31 декабря 2026 года:
Первый и второй ребенок — 100 тыс. рублей;
Третий и четвертый ребенок — 200 тыс. рублей;
Пятый и последующий ребенок — 300 тыс. рублей.
Общий объем финансирования из бюджета Фонда репатриации составит 158 млн рублей.
В 2026 году, по прогнозам, 850 семьей получит по 100 тысяч рублей, 320 семьей — по 200 тысяч и 30 семьей — по 300 тысяч за пятого и последующего ребенка.
Для получения выплат необходимо предоставить:
Копии паспортов обоих родителей;
Копии свидетельств о рождении всех детей;
Копия свидетельства о браке (или свидетельство об установлении отцовства для родителей, не состоящих в браке);
Справка с места жительства о составе семьи;
Справка с места работы одного из родителей;
Справка из учебного или дошкольного учреждения;
Реквизиты расчетного счета заявителя.
0