Выплаты за рождение детей в абхазских семьях по программе "Развитие демографии" в 2026

Выплаты за рождение детей в абхазских семьях по программе "Развитие демографии" в 2026

Межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2026 год утвердил Кабмин. 28.10.2025

2025-10-28T14:10+0300

2025-10-28T14:10+0300

2025-10-28T14:10+0300

Межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2026 год утвердил Кабмин.Программа предусматривает единовременные выплаты семьям за рождение детей с 1 января по 31 декабря 2026 года:Общий объем финансирования из бюджета Фонда репатриации составит 158 млн рублей.В 2026 году, по прогнозам, 850 семьей получит по 100 тысяч рублей, 320 семьей — по 200 тысяч и 30 семьей — по 300 тысяч за пятого и последующего ребенка.Для получения выплат необходимо предоставить:

