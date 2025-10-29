Абхазия
Церемония награждения лауреатов международной премии "Евразия" проходит в Москве. Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".В число финалистов в номинации "Язык мира" — за поддержку русского языка как средства международного общения, вошла президент Культурного фонда "Апсны-Русь", руководитель пресс-службы КСОРС Абхазии Татьяна Леонова.В номинации "Мосты дружбы" финалистом стала Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба с проектом "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба".Призовой фонд составляет 25 млн рублей.Трансляция с церемонии награждения доступна сайте Sputnik и в ВКонтакте. Международная премия "Евразия" проводится АНО "Евразия" и Россотрудничеством. Информационные партнеры: телеканал RT и агентство Sputnik.
Церемония вручения международной премии "Евразия"

16:52 29.10.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Международная премия "Евразия" – первая премия в истории за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве.
Церемония награждения лауреатов международной премии "Евразия" проходит в Москве.

Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".
В число финалистов в номинации "Язык мира" — за поддержку русского языка как средства международного общения, вошла президент Культурного фонда "Апсны-Русь", руководитель пресс-службы КСОРС Абхазии Татьяна Леонова.
В номинации "Мосты дружбы" финалистом стала Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба с проектом "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба".
Призовой фонд составляет 25 млн рублей.
Трансляция с церемонии награждения доступна сайте Sputnik и в ВКонтакте.
Международная премия "Евразия" проводится АНО "Евразия" и Россотрудничеством. Информационные партнеры: телеканал RT и агентство Sputnik.
