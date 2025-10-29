https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/tseremoniya-vrucheniya-mezhdunarodnoy-premii-evraziya-1058653145.html

Церемония вручения международной премии "Евразия"

Церемония вручения международной премии "Евразия"

Международная премия "Евразия" – первая премия в истории за вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление...

Церемония награждения лауреатов международной премии "Евразия" проходит в Москве. Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".В число финалистов в номинации "Язык мира" — за поддержку русского языка как средства международного общения, вошла президент Культурного фонда "Апсны-Русь", руководитель пресс-службы КСОРС Абхазии Татьяна Леонова.В номинации "Мосты дружбы" финалистом стала Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба с проектом "Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба".Призовой фонд составляет 25 млн рублей.Трансляция с церемонии награждения доступна сайте Sputnik и в ВКонтакте. Международная премия "Евразия" проводится АНО "Евразия" и Россотрудничеством. Информационные партнеры: телеканал RT и агентство Sputnik.

