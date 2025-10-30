https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/frantsuzskaya-politsiya-ne-nashla-dragotsennosti-iz-luvra-pri-zaderzhanii-novykh-podozrevaemykh--1058665239.html

Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых

Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.По информации источника, операция прошла в среду вечером, 29 октября, в разных районах Парижского региона. Все пятеро задержанных доставлены на допрос."Драгоценности не были найдены во время этой волны задержаний", — говорится в сообщении.Ограбление произошло 19 октября 2025 года около 9:30 утра по местному времени, когда музей уже был открыт для посетителей.По данным французских СМИ, группа из четырех человек, переодетых в строительную форму, использовала подъемную платформу, чтобы проникнуть в знаменитую Galerie d’Apollon, где выставлены драгоценности французской короны.Злоумышленники разбили витрины дисковыми резаками и похитили восемь ювелирных изделий, включая редкие бриллиантовые броши и диадемы XIX века. Еще один предмет — корона императрицы Эжени (Евгении, прим.ред) — был поврежден и оставлен на месте.

