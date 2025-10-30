Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иззацлода атәанчахәы 2026 шықәса рзы: афонд ахантәаҩы иҿцәажәара
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ишԥацо агрипп азы алаҵақәа рыҟаҵара аус: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:33
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҷныш" Аурыс театр аҿы: Чехов иҩымҭала аҽазыҟаҵарақәа цоит
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Эко-путешествие в Абхазию": просветительский проект для школьников из Пскова
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
18:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
18:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
21:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
21:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
21:45
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа рзы алекциақәа: аԥышәеизырҳара иазку асеминарқәа хыркәшоуп
13:33
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацитрус асезон алагамҭоуп: аҽаҩра зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчырский район: качество урожая, нехватка сельхозтехники, борьба с вредителями
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Территория успеха" в Абхазии: интервью с автором
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/frantsuzskaya-politsiya-ne-nashla-dragotsennosti-iz-luvra-pri-zaderzhanii-novykh-podozrevaemykh--1058665239.html
Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых
Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых
Sputnik Абхазия
Общая стоимость похищенного из Лувра оценивается примерно в 88 миллионов евро. Следователи полагают, что преступление было тщательно спланировано, а... 30.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-30T11:00+0300
2025-10-30T11:00+0300
франция
лувр
ограбления
драгоценности
новости
расследование
полиция
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1e/1058665427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_def30e31d523907a3cc5acaedb49f1d1.jpg
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.По информации источника, операция прошла в среду вечером, 29 октября, в разных районах Парижского региона. Все пятеро задержанных доставлены на допрос."Драгоценности не были найдены во время этой волны задержаний", — говорится в сообщении.Ограбление произошло 19 октября 2025 года около 9:30 утра по местному времени, когда музей уже был открыт для посетителей.По данным французских СМИ, группа из четырех человек, переодетых в строительную форму, использовала подъемную платформу, чтобы проникнуть в знаменитую Galerie d’Apollon, где выставлены драгоценности французской короны.Злоумышленники разбили витрины дисковыми резаками и похитили восемь ювелирных изделий, включая редкие бриллиантовые броши и диадемы XIX века. Еще один предмет — корона императрицы Эжени (Евгении, прим.ред) — был поврежден и оставлен на месте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058474736.html
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1e/1058665427_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2f72bc5ff9117876c8c0d4268883cf58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
франция, лувр, ограбления, драгоценности, новости, расследование, полиция
франция, лувр, ограбления, драгоценности, новости, расследование, полиция

Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых

11:00 30.10.2025
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкОбстановка на месте ограбления музея Лувр в Париже
Обстановка на месте ограбления музея Лувр в Париже - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Общая стоимость похищенного из Лувра оценивается примерно в 88 миллионов евро. Следователи полагают, что преступление было тщательно спланировано, а драгоценности могли быть вывезены за пределы Франции или разобраны для перепродажи.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Французские правоохранители не обнаружили украденные из Лувра драгоценности во время массового задержания пяти новых подозреваемых в ограблении, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.
По информации источника, операция прошла в среду вечером, 29 октября, в разных районах Парижского региона. Все пятеро задержанных доставлены на допрос.
"Драгоценности не были найдены во время этой волны задержаний", — говорится в сообщении.
Французские полицейские стоят перед Лувром после ограбления в Париже, Франция, 19 октября 2025 года - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Лувр вновь открылся после ограбления
22 октября, 10:40
Ограбление произошло 19 октября 2025 года около 9:30 утра по местному времени, когда музей уже был открыт для посетителей.
По данным французских СМИ, группа из четырех человек, переодетых в строительную форму, использовала подъемную платформу, чтобы проникнуть в знаменитую Galerie d’Apollon, где выставлены драгоценности французской короны.
Злоумышленники разбили витрины дисковыми резаками и похитили восемь ювелирных изделий, включая редкие бриллиантовые броши и диадемы XIX века. Еще один предмет — корона императрицы Эжени (Евгении, прим.ред) — был поврежден и оставлен на месте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0