Рост собственных доходов, финпомощь России и госпрограммы: Губаз о бюджете на 2026 год

Рост собственных доходов, финпомощь России и госпрограммы: Губаз о бюджете на 2026 год

Доходная часть республиканского бюджета Абхазии в 2026 году составит 19,1 миллиарда рублей.

Правительство Абхазии утвердило проект закона "О республиканском бюджете" на 2026 год вместе с бюджетами государственных бюджетных и внебюджетных фондов.Как уточнил в эфире радио Sputnik министр финансов Абхазии Саид Губаз, по доходам госбюджет на предстоящий год составит 19,1 млрд рублей Около 13,5 млрд будут собственными доходами страны, что на 879 млн больше показателей 2025 года.Она также напомнил, что в рамках республиканского бюджета в 2026 году предусмотрена реализация 14 ведомственных государственных программ общей суммой около 1,4 млрд рублей.Из них около 500 млн может составить госпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства в 2026 году, половина из которых поступят в виде российской финансовой помощи.

