"Экопутешествие" по Абхазии: как прошел визит школьников из Псковской области
Школьники из Псковской области приняли участие в программе "Экопутешествие" в Абхазии. 31.10.2025
2025-10-31T17:02+0300
2025-10-31T17:02+0300
2025-10-31T17:02+0300
Около недели провели в Абхазии 15 школьников из Псковской области в возрасте от 14 до 17 лет. Они приняли участие в программе Минпросвещения республики "Экопутешествие". Проект включал в себя экологическую, научно-образовательную, культурно-историческую программу. Начальник управления общего, среднего и профобразования ведомства Майя Цыбулевская рассказала, что Псковская область – это партнер, с которым республика будет выстраивать отношения и в будущем. Минпрос впервые выступил не только инициатором такой поездки, но и также целого кластера образовательной программы. Многие из детей впервые своими глазами увидели море и в целом остались под большим впечатлением от республики и от того, насколько тепло их приняли. Как уточнила заведующая научно-учетной лабораторией Абхазского Госуниверситета Алина Габния, дети посетили Новоафонскую пещеру, Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазскую научно-исследовательскую лесную опытную станцию. Школьников познакомили с флорой и фауной Абхазии, рассказали о том, почему в республике такой климат и настолько богатая природа. Кроме того, юные гости услышали абхазские легенды.
