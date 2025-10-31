"Экопутешествие" по Абхазии: как прошел визит школьников из Псковской области

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ашьыжь Sputnik аҿы
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Около недели провели в Абхазии 15 школьников из Псковской области в возрасте от 14 до 17 лет. Они приняли участие в программе Минпросвещения республики "Экопутешествие". Проект включал в себя экологическую, научно-образовательную, культурно-историческую программу. Начальник управления общего, среднего и профобразования ведомства Майя Цыбулевская рассказала, что Псковская область – это партнер, с которым республика будет выстраивать отношения и в будущем. Минпрос впервые выступил не только инициатором такой поездки, но и также целого кластера образовательной программы. Многие из детей впервые своими глазами увидели море и в целом остались под большим впечатлением от республики и от того, насколько тепло их приняли. Как уточнила заведующая научно-учетной лабораторией Абхазского Госуниверситета Алина Габния, дети посетили Новоафонскую пещеру, Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазскую научно-исследовательскую лесную опытную станцию. Школьников познакомили с флорой и фауной Абхазии, рассказали о том, почему в республике такой климат и настолько богатая природа. Кроме того, юные гости услышали абхазские легенды.
17:02 31.10.2025
Школьники из Псковской области приняли участие в программе "Экопутешествие" в Абхазии.
Около недели провели в Абхазии 15 школьников из Псковской области в возрасте от 14 до 17 лет. Они приняли участие в программе Минпросвещения республики "Экопутешествие".
Проект включал в себя экологическую, научно-образовательную, культурно-историческую программу.
Начальник управления общего, среднего и профобразования ведомства Майя Цыбулевская рассказала, что Псковская область – это партнер, с которым республика будет выстраивать отношения и в будущем.
Минпрос впервые выступил не только инициатором такой поездки, но и также целого кластера образовательной программы. Многие из детей впервые своими глазами увидели море и в целом остались под большим впечатлением от республики и от того, насколько тепло их приняли.
Как уточнила заведующая научно-учетной лабораторией Абхазского Госуниверситета Алина Габния, дети посетили Новоафонскую пещеру, Рицинский реликтовый национальный парк, Абхазскую научно-исследовательскую лесную опытную станцию.
Школьников познакомили с флорой и фауной Абхазии, рассказали о том, почему в республике такой климат и настолько богатая природа. Кроме того, юные гости услышали абхазские легенды.
