Обищенко объяснил, зачем ВС РФ пустили западные СМИ к окруженным ВСУ

Российские войска готовы обеспечить два часа тишины на фронте, чтобы позволить западным западных журналистам зайти в район окруженных Покровска и Мирнограда и... 31.10.2025, Sputnik Абхазия

Российские войска готовы обеспечить два часа тишины на фронте, чтобы позволить западным западных журналистам зайти в район окруженных Покровска и Мирнограда и оценить обстановку, заявил в эфире Радио Sputnik военкор Станислав Обищенко. При этом он выразил уверенность, что СМИ не воспользуются такой возможностью, потому что это разрушит "информационный фронт" на Украине и в Европе.На самом деле, у этого шага совсем другая цель."Мы даем шанс противнику попробовать с нами договориться и вывести живых украинских военнослужащих, которые находятся в трех больших котлах", – объяснил Обищенко.

