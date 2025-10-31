https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/obischenko-obyasnil-zachem-vs-rf-pustili-zapadnye-smi-k-okruzhennym-vsu-1058702248.html
Обищенко объяснил, зачем ВС РФ пустили западные СМИ к окруженным ВСУ
Обищенко объяснил, зачем ВС РФ пустили западные СМИ к окруженным ВСУ
31.10.2025
Российские войска готовы обеспечить два часа тишины на фронте, чтобы позволить западным западных журналистам зайти в район окруженных Покровска и Мирнограда и оценить обстановку, заявил в эфире Радио Sputnik военкор Станислав Обищенко. При этом он выразил уверенность, что СМИ не воспользуются такой возможностью, потому что это разрушит "информационный фронт" на Украине и в Европе.На самом деле, у этого шага совсем другая цель."Мы даем шанс противнику попробовать с нами договориться и вывести живых украинских военнослужащих, которые находятся в трех больших котлах", – объяснил Обищенко.
Российские войска готовы обеспечить два часа тишины на фронте, чтобы позволить западным западных журналистам зайти в район окруженных Покровска и Мирнограда и оценить обстановку, заявил в эфире Радио Sputnik военкор Станислав Обищенко. При этом он выразил уверенность, что СМИ не воспользуются такой возможностью, потому что это разрушит "информационный фронт" на Украине и в Европе.
На самом деле, у этого шага совсем другая цель.
"Мы даем шанс противнику попробовать с нами договориться и вывести живых украинских военнослужащих, которые находятся в трех больших котлах", – объяснил Обищенко.