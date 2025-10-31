Абхазия
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Смысл жизни и любви: премьера "Чайки" в Абхазском драмтеатре

13:01 31.10.2025
Премьера спектакля "Чайка" на абхазском языке проходит в Абхазском государственном драмтеатре 30 и 31 октября.
Работать над пьесой в театре начали еще в 2021 году, но полностью подготовить ее к показу удалось только сейчас.
В спектакле задействованы Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра. Режиссер-постановщик спектакля — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.
В объектив Sputnik попали самые эмоциональные моменты постановки.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля "Чайка" состоялся в Абхазском государственном драмтеатре 30 октября

Показ спектакля &quot;Чайка&quot; состоялся в Абхазском государственном драмтеатре 30 октября - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля "Чайка" состоялся в Абхазском государственном драмтеатре 30 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса была переведена на абхазский язык и принята в работу еще в 2021 году.

Пьеса была переведена на абхазский язык и принята в работу еще в 2021 году. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса была переведена на абхазский язык и принята в работу еще в 2021 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но по различным причинам ее показ пришлось отложить.

Но по различным причинам ее показ пришлось отложить. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но по различным причинам ее показ пришлось отложить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе 2025 года театр вернулся к работе над спектаклем уже с обновленным актерским составом.

В августе 2025 года театр вернулся к работе над спектаклем уже с обновленным актерским составом. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе 2025 года театр вернулся к работе над спектаклем уже с обновленным актерским составом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле играют Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра.

В спектакле играют Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле играют Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"…мне кажется, сегодня нам вместе с Чеховым, нашими актерами и мной, есть что сказать. Возможно, это не станет каким-то открытием, но однозначно это будет откровением, каким-то высказыванием", — говорила Аргун в интервью Sputnik.

&quot;…мне кажется, сегодня нам вместе с Чеховым, нашими актерами и мной, есть что сказать. Возможно, это не станет каким-то открытием, но однозначно это будет откровением, каким-то высказыванием&quot;, — говорила Аргун в интервью Sputnik. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

"…мне кажется, сегодня нам вместе с Чеховым, нашими актерами и мной, есть что сказать. Возможно, это не станет каким-то открытием, но однозначно это будет откровением, каким-то высказыванием", — говорила Аргун в интервью Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" – спектакль о том, как разбиваются судьбы, и как единственное спасение – нести свой крест и верить

&quot;Чайка&quot; – спектакль о том, как разбиваются судьбы, и как единственное спасение – нести свой крест и верить - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" – спектакль о том, как разбиваются судьбы, и как единственное спасение – нести свой крест и верить

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры передают внутренний конфликт героев, отражая сложные взаимоотношения и драму, заложенные в пьесе.

Актеры передают внутренний конфликт героев, отражая сложные взаимоотношения и драму, заложенные в пьесе. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актеры передают внутренний конфликт героев, отражая сложные взаимоотношения и драму, заложенные в пьесе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышел и оперный певец Алхас Ферзба в роли Бориса Тригорина.

На сцену вышел и оперный певец Алхас Ферзба в роли Бориса Тригорина. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышел и оперный певец Алхас Ферзба в роли Бориса Тригорина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" - одно из самых известных произведений Антона Чехова. Написанная в 1895 году, она рассказывает о людях, которые ищут смысл жизни и любви.

&quot;Чайка&quot; - одно из самых известных произведений Антона Чехова. Написанная в 1895 году, она рассказывает о людях, которые ищут смысл жизни и любви. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" - одно из самых известных произведений Антона Чехова. Написанная в 1895 году, она рассказывает о людях, которые ищут смысл жизни и любви.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса "Чайка" была впервые показана в 1896 году в Александринском театре и не вызвала успеха — спектакль провалился, вызвав жестокую критику. Это стало большим разочарованием для Чехова.

Пьеса &quot;Чайка&quot; была впервые показана в 1896 году в Александринском театре и не вызвала успеха — спектакль провалился, вызвав жестокую критику. Это стало большим разочарованием для Чехова. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса "Чайка" была впервые показана в 1896 году в Александринском театре и не вызвала успеха — спектакль провалился, вызвав жестокую критику. Это стало большим разочарованием для Чехова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спустя несколько лет, в 1898 году, "Чайка" была успешно поставлена Станиславским, который открыл глубину и психологизм произведения, сделав его классикой.

Спустя несколько лет, в 1898 году, &quot;Чайка&quot; была успешно поставлена Станиславским, который открыл глубину и психологизм произведения, сделав его классикой. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спустя несколько лет, в 1898 году, "Чайка" была успешно поставлена Станиславским, который открыл глубину и психологизм произведения, сделав его классикой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чехов вкладывал в героев пьесы черты знакомых ему людей и часть своих переживаний, что придает персонажам психологическую правдивость и многослойность.

Чехов вкладывал в героев пьесы черты знакомых ему людей и часть своих переживаний, что придает персонажам психологическую правдивость и многослойность. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чехов вкладывал в героев пьесы черты знакомых ему людей и часть своих переживаний, что придает персонажам психологическую правдивость и многослойность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Название "Чайка" символизирует мечту, свободу и несбыточные устремления — птица становится образом героини Ирины Аркадиной, ее надежд и страданий.

Название &quot;Чайка&quot; символизирует мечту, свободу и несбыточные устремления — птица становится образом героини Ирины Аркадиной, ее надежд и страданий. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Название "Чайка" символизирует мечту, свободу и несбыточные устремления — птица становится образом героини Ирины Аркадиной, ее надежд и страданий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" считается одним из первых произведений модернизма в театре.

&quot;Чайка&quot; считается одним из первых произведений модернизма в театре. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Чайка" считается одним из первых произведений модернизма в театре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее особый психологизм и повседневность стали отправной точкой для развития реалистической драмы в XX веке.

Ее особый психологизм и повседневность стали отправной точкой для развития реалистической драмы в XX веке. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ее особый психологизм и повседневность стали отправной точкой для развития реалистической драмы в XX веке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмоциональный финал подчеркивает тему неразделенной любви и мечты, оставляя зрителя в размышлениях о судьбах персонажей.

Эмоциональный финал подчеркивает тему неразделенной любви и мечты, оставляя зрителя в размышлениях о судьбах персонажей. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмоциональный финал подчеркивает тему неразделенной любви и мечты, оставляя зрителя в размышлениях о судьбах персонажей.

