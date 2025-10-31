Смысл жизни и любви: премьера "Чайки" в Абхазском драмтеатре
Показ спектакля "Чайка" состоялся в Абхазском государственном драмтеатре 30 октября
Пьеса была переведена на абхазский язык и принята в работу еще в 2021 году.
Но по различным причинам ее показ пришлось отложить.
В августе 2025 года театр вернулся к работе над спектаклем уже с обновленным актерским составом.
В спектакле играют Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра.
Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.
"…мне кажется, сегодня нам вместе с Чеховым, нашими актерами и мной, есть что сказать. Возможно, это не станет каким-то открытием, но однозначно это будет откровением, каким-то высказыванием", — говорила Аргун в интервью Sputnik.
"Чайка" – спектакль о том, как разбиваются судьбы, и как единственное спасение – нести свой крест и верить
Актеры передают внутренний конфликт героев, отражая сложные взаимоотношения и драму, заложенные в пьесе.
На сцену вышел и оперный певец Алхас Ферзба в роли Бориса Тригорина.
"Чайка" - одно из самых известных произведений Антона Чехова. Написанная в 1895 году, она рассказывает о людях, которые ищут смысл жизни и любви.
Пьеса "Чайка" была впервые показана в 1896 году в Александринском театре и не вызвала успеха — спектакль провалился, вызвав жестокую критику. Это стало большим разочарованием для Чехова.
Спустя несколько лет, в 1898 году, "Чайка" была успешно поставлена Станиславским, который открыл глубину и психологизм произведения, сделав его классикой.
Чехов вкладывал в героев пьесы черты знакомых ему людей и часть своих переживаний, что придает персонажам психологическую правдивость и многослойность.
Название "Чайка" символизирует мечту, свободу и несбыточные устремления — птица становится образом героини Ирины Аркадиной, ее надежд и страданий.
"Чайка" считается одним из первых произведений модернизма в театре.
Ее особый психологизм и повседневность стали отправной точкой для развития реалистической драмы в XX веке.
Эмоциональный финал подчеркивает тему неразделенной любви и мечты, оставляя зрителя в размышлениях о судьбах персонажей.
