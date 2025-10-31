https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/smysl-zhizni-i-lyubvi-premera-chayki-v-abkhazskom-dramteatre-1058700248.html

Смысл жизни и любви: премьера "Чайки" в Абхазском драмтеатре

Премьера спектакля "Чайка" на абхазском языке проходит в Абхазском государственном драмтеатре 30 и 31 октября. 31.10.2025, Sputnik Абхазия

Работать над пьесой в театре начали еще в 2021 году, но полностью подготовить ее к показу удалось только сейчас. В спектакле задействованы Тамара Авидзба, Михаил Цкуа, Рауль Кове, Гунда Ажиба, Майя Джикирба, Даур Арухаа, Хибла Мукба и другие актеры театра. Режиссер-постановщик спектакля — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. В объектив Sputnik попали самые эмоциональные моменты постановки.

