Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 130 украинских БпЛА

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 31.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили десять дронов, над Орловской, Тамбовской, Тульской - по девять, над Липецкой и Ярославской - по шесть.Пять БпЛА поразили над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, три - над Калужской, два - над Рязанской, один - над Московским регионом.

