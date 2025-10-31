Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 130 украинских БпЛА

https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/sredstva-pvo-za-noch-unichtozhili-nad-rossiey-130-ukrainskikh-bpla-1058693018.html
СУХУМ, 31 окт - Sputnik.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили десять дронов, над Орловской, Тамбовской, Тульской - по девять, над Липецкой и Ярославской - по шесть.Пять БпЛА поразили над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, три - над Калужской, два - над Рязанской, один - над Московским регионом.
Над Курской областью сбили 31 дрон, над Воронежской - 21, над Белгородской - 14.
В небе над Брянской областью уничтожили десять дронов, над Орловской, Тамбовской, Тульской - по девять, над Липецкой и Ярославской - по шесть.
Пять БпЛА поразили над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, три - над Калужской, два - над Рязанской, один - над Московским регионом.