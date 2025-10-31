Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 130 украинских БпЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 130 украинских БпЛА
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили десять дронов, над Орловской, Тамбовской, Тульской - по девять, над Липецкой и Ярославской - по шесть.Пять БпЛА поразили над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, три - над Калужской, два - над Рязанской, один - над Московским регионом.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 130 украинских БпЛА

09:00 31.10.2025
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2025
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Над Курской областью сбили 31 дрон, над Воронежской - 21, над Белгородской - 14.
В небе над Брянской областью уничтожили десять дронов, над Орловской, Тамбовской, Тульской - по девять, над Липецкой и Ярославской - по шесть.
Пять БпЛА поразили над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской, три - над Калужской, два - над Рязанской, один - над Московским регионом.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Вчера, 16:48
Вчера, 16:48
