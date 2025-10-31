https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/tri-rebenka-i-zhenschina-postradali-pri-pozhare-v-sochi-1058720231.html

Три ребенка и женщина пострадали при пожаре в Сочи

Пожар охватил около 600 квадратных метров, обрушилась мансарда пятиэтажки.

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Три ребенка и женщина пострадали в пожаре в Сочи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.Возгорание произошло в центральном районе, загорелась мансарда пятиэтажки.Для жителей подготовили пункт временного размещения и транспорт. В причинах возгорания разбирается следствие.

