Три ребенка и женщина пострадали при пожаре в Сочи
Три ребенка и женщина пострадали при пожаре в Сочи
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Три ребенка и женщина пострадали в пожаре в Сочи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.Возгорание произошло в центральном районе, загорелась мансарда пятиэтажки.Для жителей подготовили пункт временного размещения и транспорт. В причинах возгорания разбирается следствие.
Три ребенка и женщина пострадали при пожаре в Сочи

17:10 31.10.2025
Пожар охватил около 600 квадратных метров, обрушилась мансарда пятиэтажки.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Три ребенка и женщина пострадали в пожаре в Сочи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
Возгорание произошло в центральном районе, загорелась мансарда пятиэтажки.
"Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 20 детей. В больницу госпитализированы 4 человека – три ребенка и молодая женщина. Предварительно, погибших нет", - написал Прошунин.
Для жителей подготовили пункт временного размещения и транспорт. В причинах возгорания разбирается следствие.
