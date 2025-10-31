https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/vybory-v-mestnoe-samoupravlenie-2025-samovydvizhentsy-i-partiynye-kandidaty-1058717380.html

Выборы в местное самоуправление-2025: самовыдвиженцы и партийные кандидаты

Выборы в местное самоуправление-2025: самовыдвиженцы и партийные кандидаты

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправление. 31.10.2025

2025-10-31T15:54+0300

2025-10-31T15:54+0300

2025-10-31T15:54+0300

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. На кресла в районных собраниях претендуют более 280 человек. Около четверти из них — члены политических партий. Выборы пройдут в следующее воскресенье, 8 ноября. Только в одном из округов, Елырском, их перенесли на 6 декабря — в установленный срок там не зарегистрировался ни один кандидат.

