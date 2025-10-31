Выборы в местное самоуправление-2025: самовыдвиженцы и партийные кандидаты

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа рзы алекциақәа: аԥышәеизырҳара иазку асеминарқәа хыркәшоуп
13:33
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацитрус асезон алагамҭоуп: аҽаҩра зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчырский район: качество урожая, нехватка сельхозтехники, борьба с вредителями
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Территория успеха" в Абхазии: интервью с автором
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
Ҳара ҳжәар
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
Ҳара ҳжәар
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
25 шықәса амаҵзураҿы: Аҟәатәи иреиҳаӡоу азеиԥш дҵаҟаҵаратә ҵараиурҭа аиубилеи азгәанаҭоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Санкт-Петербургтәи аԥсшьарамшқәа: Аԥснынтәи аҿар аҵарадырратә программа иалахуп
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
14:04
23 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Николь Джергения о своем пути до финала "Ты супер!"
14:34
10 мин
Дополнительное время
В Абхазии впервые проходит чемпионат по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
18:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
21:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
21:34
23 мин
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Выборы в местное самоуправление-2025: самовыдвиженцы и партийные кандидаты

15:54 31.10.2025
Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления.
На кресла в районных собраниях претендуют более 280 человек. Около четверти из них — члены политических партий.
Выборы пройдут в следующее воскресенье, 8 ноября. Только в одном из округов, Елырском, их перенесли на 6 декабря — в установленный срок там не зарегистрировался ни один кандидат.
Выборы в органы местного самоуправления 2025 - самовыдвиженцы и члены партий - Sputnik Абхазия
Выборы в органы местного самоуправления 2025 - самовыдвиженцы и члены партий - Sputnik Абхазия
