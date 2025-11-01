https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/chernomorskiy-flot-rossii-unichtozhil-ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-1058732969.html
Черноморский флот России уничтожил украинский безэкипажный катер
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
Всего с начала СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 084 БпЛА, 633 ЗРК, 25 788 танков и других боевых бронированных машин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 448 единиц специальной военной автомобильной техники.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Черноморский флот России уничтожил украинский безэкипажный катер в северо-западной части моря, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали о работе российских войск в зоне СВО за сутки.
Так оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных БпЛА, пунктам временной дислокации ВСУ в 150 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 084 БпЛА, 633 ЗРК, 25 788 танков и других боевых бронированных машин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 448 единиц специальной военной автомобильной техники.