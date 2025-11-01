Концерт ко Дню народного единства прошел в Абхазской госфилармонии

https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/kontsert-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-proshel-v-abkhazskoy-gosfilarmonii-1058736778.html

День народного единства с 2005 года ежегодно отмечается в России 4 ноября.

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Концерт, приуроченный ко Дню народного единства, прошел в Абхазской госфилармонии.Российский посол Михаил Шургалин подчеркнул, что праздник символизирует процесс исторического сплочения народов России.Министр культуры Даур Кове, в свою очередь, подчеркнул, что День народного единства особенно близок для Абхазии, которую с Россией связывают многолетние отношения дружбы, культурного и гуманитарного сотрудничества. Кове поздравил россиян с грядущим Днем народного единства, пожелал им мира, согласия и процветания. "История России показывает, что когда народ объединен общей целью и ценностями, он способен преодолевать самые серьезные испытания", — отметил он.И.о. главы представительства Россотрудничества в республике Татьяна Степанова отметила, что концерт ко Дню народного единства — яркое свидетельство дружбы и культурного обмена между Россией и Абхазией."Мы верим в силу искусства, способную стирать границы и объединять народы. Сегодняшнее наше единство как никогда громко звучит для всего мира. Мы — вместе", — подчеркнула она. На сцене выступили абхазские и российские артисты. В их числе ансамбли "Гунда" и "Мырзакан", солисты Абхазской госфилармонии, Заслуженная артистка России Нина Шацкая, артисты Государственного академического ансамбля "Россия". Кроме того, ученику пицундской школы №2 Роланду Абрамяну вручили нагрудный знак, диплом и книгу. Школьник спас пассажиров автобуса — водителю стало плохо, и он перехватил управление, предотвратив ДТП. Организаторы концерта - представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Минкультом России при поддержке Минкульта Абхазии.

