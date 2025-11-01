https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/pochti-sto-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1058726955.html

Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 01.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Большую часть дронов, 45 штук, сбили над Белгородской область. Над Самарской областью уничтожили 12 БпЛА, над Московским регионом - 11.По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре - над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.

