Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
25 шықәса амаҵзураҿы: Аҟәатәи иреиҳаӡоу азеиԥш дҵаҟаҵаратә ҵараиурҭа аиубилеи азгәанаҭоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Санкт-Петербургтәи аԥсшьарамшқәа: Аԥснынтәи аҿар аҵарадырратә программа иалахуп
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
14:04
23 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Николь Джергения о своем пути до финала "Ты супер!"
14:34
10 мин
Дополнительное время
В Абхазии впервые проходит чемпионат по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
18:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
21:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
21:57
2 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/pochti-sto-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1058726955.html
Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь
Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 01.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-01T09:45+0300
2025-11-01T09:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/02/1032543398_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_a100a7bd0c279b4945ed32dfb02f62e4.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Большую часть дронов, 45 штук, сбили над Белгородской область. Над Самарской областью уничтожили 12 БпЛА, над Московским регионом - 11.По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре - над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/1058701265.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/02/1032543398_185:0:2900:2036_1920x0_80_0_0_0e3d1b3d3f723aa6954666ab6481ae6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:45 01.11.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВсеармейские соревнования ПВО "Чистое небо"
Всеармейские соревнования ПВО Чистое небо - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
Большую часть дронов, 45 штук, сбили над Белгородской область. Над Самарской областью уничтожили 12 БпЛА, над Московским регионом - 11.
По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре - над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России прокомментировало запрет Киева на въезд СМИ в "котлы"
Вчера, 11:32
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0