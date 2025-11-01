https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/pochti-sto-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1058726955.html
Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь
Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 01.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-01T09:45+0300
2025-11-01T09:45+0300
2025-11-01T09:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/02/1032543398_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_a100a7bd0c279b4945ed32dfb02f62e4.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Большую часть дронов, 45 штук, сбили над Белгородской область. Над Самарской областью уничтожили 12 БпЛА, над Московским регионом - 11.По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре - над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/1058701265.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/02/1032543398_185:0:2900:2036_1920x0_80_0_0_0e3d1b3d3f723aa6954666ab6481ae6b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Почти сто украинских дронов сбили над Россией за ночь
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
Большую часть дронов, 45 штук, сбили над Белгородской область. Над Самарской областью уничтожили 12 БпЛА, над Московским регионом - 11.
По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре - над Тульской областью, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.