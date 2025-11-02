https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/ogranicheniya-na-polety-snyali-v-aeroportu-sochi-1058739042.html

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи

Ограничения для безопасности полетов ввели в аэропортах Сочи и Краснодара примерно в 23:40 субботы, 1 ноября. 02.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Ограничения на выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.За это время экипажи двух рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы, по готовности они вылетят в Сочи. Рейсы на прилет в течение дня будут обслуживаться по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности самолетов, уточнили в аэропорту.

