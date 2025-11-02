https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/sputnik-nedeli-den-abkhazskogo-yazyka-prinyatie-byudzheta-i-borba-s-mayningom-1058746854.html

Sputnik недели: День абхазского языка, принятие бюджета и борьба с майнингом

Sputnik недели: День абхазского языка, принятие бюджета и борьба с майнингом

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 27 октября по 2 ноября. 02.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-02T21:21+0300

2025-11-02T21:21+0300

2025-11-02T21:21+0300

в абхазии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044920280_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_58987e4875022791c6e4a6aaff89d084.jpg

О том, какие учреждения были реорганизованы по указу президента Абхазии, кому Кабмин повысил выплаты, какие новые меры борьбы с незаконным майнингом ввел Парламент, на кого завели уголовное дело за "надругательство над гербом Абхазии" и как прошел фестиваль концерна Росэнергоатома в республике, читайте в материале Sputnik.SputnikРеорганизацииПрезидент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о реорганизации нескольких учреждений на минувшей неделе.Согласно решению главы государства, Центр стратегических исследований при президенте Абхазии станет частью Академии наук. Управление государственными дачами преобразовано в государственное учреждение Администрации президента.Агентство правительственной связи войдет в структуру Кабинета министров. До завершения организационно-штатных мероприятий оно продолжит выполнять свои функции.День абхазского языкаБадра Гунба поздравил жителей Абхазии с Днем абхазского языка 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Гунба добавил, что государство предпринимает шаги для поддержки преподавателей, укрепления позиций абхазского в СМИ, образовании, науке и повседневной жизни. Он отметил, что все чаще абхазский служит языком делопроизводства.Сотрудничество с ГосдумойВопросы сотрудничества обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с делегацией Госдумы России, сообщили в пресс-службе главы государства.Ее возглавляет зампредседателя Думы, замруководителя фракции "Новые люди" Вячеслав Даванков."Взаимоотношения между нашими государствами сегодня наполняются новыми возможностями взаимодействия, направленными на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Это самая главная наша общая цель", — подчеркнул Гунба.Даванков, в частности, отметил важность межпарламентского взаимодействия России и Абхазии.Встреча с батальоном "Горец"Главнокомандующий ВС Бадра Гунба встретился с ветеранами батальона "Горец" в среду, 29 ноября.Глава государства поздравил защитников Родины с Днем Победы и выразил благодарность за их подвиг."Каждый из вас проявил мужество и героизм, спасая наш народ и государство. Я благодарю и кланяюсь каждому ветерану, не разделяя ни по каким признакам", — отметил президент.Командир батальона "Горец", Герой Абхазии Вианор Ашба и другие участники встречи поблагодарили президента за внимание к ветеранам.Юбилей СВОКУПрезидент Бадра Гунба поздравил преподавателей, курсантов и выпускников Сухумского военного училища с 25-летием со дня основания, сообщили в пресс-службе главы государства.За эти годы училище стало важной частью системы военного образования страны, подчеркнул он.Гунба выразил благодарность преподавателям и командованию за подготовку кадров, пожелал им и курсантам здоровья, выдержки и успехов на службе и в обучении.День наукиДень Науки отметили в Абхазии 30 октября, сообщает "Апсныпресс". Праздник приурочен ко дню созданию Академии наук.Президент Бадра Гунба в поздравлении, которое зачитал вице-премьер Джансух Нанба, подчеркнул значение научного потенциала для развития страны.12 декабря 1993 года Владислав Ардзинба подписал постановление Верховного Совета о создании Академии наук Абхазии. Из-за сложных экономических условий реализовать его смогли только через три года.Бюджет и госпрограммаКабмин Абхазии принял законопроект "О республиканском бюджете на 2026 год".Доходы бюджета составят 14,3 млрд рублей. В том числе российская финпомощь:Расходы республиканского бюджета — 14,7 млрд, дефицит — 426 млн.Также Правительство Абхазии утвердило Госпрограмму "Жилище 2026–2028". На ее реализацию предусмотрено 240 млн рублей из республиканского бюджета, по 80 млн в год.Согласно программе, каждый участник может получить финансовую помощь в размере до 1,2 млн рублей. Кроме того, на каждого члена семьи участника предусмотрена дополнительная выплата до 100 тыс. рублей. При этом общий максимальный размер всей помощи одному участнику вместе с выплатами на членов семьи не может превышать 1,7 млн.Кабмин Абхазии также одобрил соглашение между ГТК Абхазии и Таможенным комитетом Южной Осетии о сотрудничестве в области таможенного дела и проект соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией.ПарламентПарламент Абхазии на минувшем заседании одобрил проекты бюджетов фондов Абхазии на 2026 год, увеличил пенсии отдельным категориям граждан и размеры персональных пенсий.Кроме того, депутаты установили нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые оператором сухумского аэропорта при международных воздушных перевозках иностранным авиакомпаниям.Они также проголосовали за увеличение штрафов за нарушение правил торговли алкогольной и табачной продукцией.В рамках борьбы с незаконным майнингом криптовалют депутаты приняли законопроект, позволяющий конфискацию уничтожении аппаратов для добычи криптовалют.Представитель президента Дмитрий Шамба напомнил, что решение о конфискации "машинок" приняли еще в 2024 году.Съезд "Народного фронта Абхазии"Съезд политической партии "Народный фронт Абхазии", приуроченный к 10-летию организации 28 октября.В мероприятии принимали участие вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков, вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, глава Сухума Тимур Агрба и депутаты Парламента.Открывая юбилейный съезд, председатель партии Лаша Сакания заявил, что партия поддерживает курс президента Бадры Гунба. Он подчеркнул, что 10 лет партии — не просто символ времени, а рубеж зрелости, итог большой и честной работы.Юбилейный съезд был посвящен вопросам экономического развития Абхазии. Также планируется презентация обновленной партийной программы, подготовленной абхазскими и российскими экспертами.Юбилей атомной энергетикиКонцерн "Росэнергоатом" провел в Абхазии ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России.В Пицунде и Сухуме состоялись выставка фотографий и картин детей из Абхазии, России, Белоруссии и Венгрии, фестивали "Территория успеха: мультиКЛИПация", "Территория успеха: Пегас", "Территория успеха: Мода".Юные участники фестивалей представили свои работы, рассказали о своих достижениях и планах. Для них также провели мастер-классы российские специалисты по разным творческим направлениям.Кроме того, десять учеников пицундских школ пригласили на "Неделю атомной моды" в Москве, а сухумской школе №2 после реновации открыли "Атомкласс".Завершился фестиваль заседанием фонда "АТР АЭС" в Кабмине Абхазии. Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что фонд позволяет воплощать масштабные проекты, направленные на социально-экономическое развитие, повышение качества жизни граждан, развитие потенциала молодежи.Первый заместитель гендиректора по корпоративным функциям концерна Джумбери Ткебучава подчеркнул, что все, сегодня делает "Концерн Росэнергоатом", делается на благо России дружественных ей стран и напомнил о вкладе Абхазии в развитие атомной отрасли.В рамках юбилейного события Абхазские города подписали соглашения о развитии побратимских связей с российскими атомными городами. Новый Афон заключил соглашение с Сосновым бором, Гагрский район — с Нововоронежем.Переход на зимний графикПервый рейс зимнего графика работы сухумского аэропорта прибыл из Москвы 1 ноября.Зимой прямые полеты из российской столицы в абхазскую два раза в неделю будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн".Самолет рассчитан на 50 человек, на борту было 48 пассажиров. Время в пути составило 2 часа 35 минут.Уголовное делоУголовное дело по факту надругательства над гербом Абхазии возбудила Служба госбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.Видео, на котором житель республики 17-летний Ахра Хасая демонстративно поджигает абхазский паспорт и плюет на него, распространилось в социальных сетях.Сотрудники СГБ провели с его матерью, Маквалой Бжалава профилактическую беседу. Она рассказала, что ее сын был трудным подростком. Из-за этого она отправила его пожить с родными в Грузии, где он сделал грузинский паспорт и уехал по нему в Париж, где и живет сейчас.Бжалава осудила действия сына и принесла извинения за его поведение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/1058724282.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/1058598591.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости