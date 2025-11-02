https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/stoit-li-volnovatsya-kogda-rebenok-dolzhen-nachat-govorit-1058736469.html
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить
Sputnik Абхазия
С 26 по 31 октября в пяти районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-02T10:38+0300
2025-11-02T10:38+0300
2025-11-02T10:38+0300
в абхазии
абхазия
дети
здоровье
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058736302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16568238a5acf0da5505386308c84a40.jpg
В акции приняли участие специалисты международной волонтерской программе "Миссия Добро". В интервью радио Sputnik они рассказали, что успели осмотреть более 200 детей, 80% из которых обращались с проблемами развития речи, генетическими заболеваниями, подозрениями на аутизм. Подробнее о том, на что стоит обращать внимание при развитии ребенка, когда он должен начать пытаться заговорить, смотрите в интервью Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058736302_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3cf9b9ca8c8d2fc0c49663b546c4097b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, дети, здоровье, видео, мультимедиа, видео
абхазия, дети, здоровье, видео, мультимедиа, видео
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить
С 26 по 31 октября в пяти районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В акции приняли участие специалисты международной волонтерской программе "Миссия Добро".
В интервью радио Sputnik они рассказали, что успели осмотреть более 200 детей, 80% из которых обращались с проблемами развития речи, генетическими заболеваниями, подозрениями на аутизм.
Подробнее о том, на что стоит обращать внимание при развитии ребенка, когда он должен начать пытаться заговорить, смотрите в интервью Sputnik.