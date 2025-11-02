https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/stoit-li-volnovatsya-kogda-rebenok-dolzhen-nachat-govorit-1058736469.html

Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить

С 26 по 31 октября в пяти районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 02.11.2025, Sputnik Абхазия

В акции приняли участие специалисты международной волонтерской программе "Миссия Добро". В интервью радио Sputnik они рассказали, что успели осмотреть более 200 детей, 80% из которых обращались с проблемами развития речи, генетическими заболеваниями, подозрениями на аутизм. Подробнее о том, на что стоит обращать внимание при развитии ребенка, когда он должен начать пытаться заговорить, смотрите в интервью Sputnik.

