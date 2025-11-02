Абхазия
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить
С 26 по 31 октября в пяти районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
В акции приняли участие специалисты международной волонтерской программе "Миссия Добро". В интервью радио Sputnik они рассказали, что успели осмотреть более 200 детей, 80% из которых обращались с проблемами развития речи, генетическими заболеваниями, подозрениями на аутизм. Подробнее о том, на что стоит обращать внимание при развитии ребенка, когда он должен начать пытаться заговорить, смотрите в интервью Sputnik.
Стоит ли волноваться: когда ребенок должен начать говорить

10:38 02.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
С 26 по 31 октября в пяти районах Абхазии проходили медицинские консультации российских специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В акции приняли участие специалисты международной волонтерской программе "Миссия Добро".
В интервью радио Sputnik они рассказали, что успели осмотреть более 200 детей, 80% из которых обращались с проблемами развития речи, генетическими заболеваниями, подозрениями на аутизм.
Подробнее о том, на что стоит обращать внимание при развитии ребенка, когда он должен начать пытаться заговорить, смотрите в интервью Sputnik.
0