Итоги первого этапа конкурса "Гостеприимная Абхазия" подвели в Sputnik

Цель конкурса — поддержка новых инициатив в сфере туризма, развитие малых проектов и популяризация туристической отрасли в республике. 03.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Итоги первого этапа конкурса туристических проектов "Гостеприимная Абхазия" подвели в пресс-центре Sputnik. На конкурс подали заявки 1 262 человека, из которых 1 033 — граждане Абхазии, сообщил гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния. Он подчеркнул, что рассматриваться будут только заявки граждан республики.Конкурс состоит из нескольких этапов. Участников ожидает обучение, до 6 ноября необходимо дозаполнить конкурсные заявки. Министр туризма Астамур Логуа отметил, что для ведомства важно развитие новых туристических проектов и рост числа отдыхающих в Абхазии: "Люди обращаются в министерство с разного рода инициативами, и мы не можем поддержать все. Для нас большой успех, что реализуется проект "Гостеприимная Абхазия", благодаря которому многие смогут реализовать свои идеи".По словам координатора конкурса Максима Гумба, больше всего проектов относится к категории "развлечения" — 26 заявок. На направления "гостиницы и отели", "горный туризм" и "этнотуризм" приходится по 19 проектов, "медиатуризм" — 17, "туристический бренд" и "пешеходный туризм" — по 13, "гастротуризм" — 12 проектов. Всего в конкурсе 21 направление, и по всем есть заявки от активных граждан.Ожидается, что победителями станут от 50 до 80 проектов, сообщил Георгий Габуния. Итоги конкурса подведут 28 января, а в феврале победители получат финансирование. Малые проекты должны быть реализованы к следующему курортному сезону.Победители получат по одному миллиону рублей на реализацию идей, административную поддержку властей республики и возможность обучаться в мастерской управления "Сенеж". Кроме того, они смогут претендовать на участие в программе абхазо-российского льготного кредитования, однако решение об этом будет приниматься по итогам конкурса. "Вопросы льготного кредитования в России достаточно серьезные и требуют подготовки со стороны абхазских физических и юридических лиц", — добавил Габуния.Глава управления гуманитарной политики Администрации президента Виктория Бебия подчеркнула, что конкурс позитивно влияет на туристическую индустрию: По словам Бебия, такие проекты популяризируют туризм в Абхазии, а наиболее интересные инициативы смогут претендовать на льготное кредитование.Конкурс "Гостеприимная Абхазия" стартовал по инициативе участников "Команды Абхазии" и реализуется в партнерстве с президентской платформой "Россия – страна возможностей".

