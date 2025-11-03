Абхазия
Помощь туризму: итоги первого этапа "Гостеприимной Абхазии" подвели в Sputnik

22:09 03.11.2025 (обновлено: 22:10 03.11.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Пресс-конференция организаторов конкурса "Гостеприимная Абхазия" состоялась в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия в понедельник, 3 ноября.
Заявки на участие в конкурсе "Гостеприимная Абхазия" подали 1262 человека, 1033 из них — граждане Абхазии рассказал гендиректор "Команды Абхазии" Георгия Габуния. Именно их заявки и будут рассматриваться.
"Это говорит о том, что конкурс зарекомендовал себя достаточно интересным, проявлен интерес со стороны населения Республики Абхазия. Цифры, которыми мы располагаем по итогам заявочного этапа, говорят о том, что конкурс состоялся", – подчеркнул он.
Конкурс состоит из нескольких этапов. Участников ждет обучение, до 6 ноября им необходимо заполнить конкурсные заявки.
Министр туризма Астамур Логуа выразил надежду на то, что в результате проведения конкурса появятся много новых интересных проектов.
"Люди обращаются в министерство туризма с разного рода интересными инициативами и идеями, мы не все можем поддержать. Для нас большой успех, что в Абхазии реализуется проект "Гостеприимная Абхазия", благодаря которому многие люди смогут реализовать свои мысли и идеи", - подчеркнул он.
Для министерства туризма важно, чтобы в республике развивались новые проекты с тем, чтобы количество отдыхающих в Абхазии с каждым годом увеличивалось, добавил Логуа.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
