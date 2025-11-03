https://sputnik-abkhazia.ru/20251103/pomosch-turizmu-itogi-pervogo-etapa-gostepriimnoy-abkhazii-podveli-v-sputnik--1058770700.html

Помощь туризму: итоги первого этапа "Гостеприимной Абхазии" подвели в Sputnik

Помощь туризму: итоги первого этапа "Гостеприимной Абхазии" подвели в Sputnik

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция организаторов конкурса "Гостеприимная Абхазия" состоялась в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия в понедельник, 3 ноября. 03.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-03T22:09+0300

2025-11-03T22:09+0300

2025-11-03T22:10+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

абхазия

конкурс "команда абхазии"

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/03/1058766362_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8be41dc71ff9bd49a6c37cd4723f2073.jpg

Заявки на участие в конкурсе "Гостеприимная Абхазия" подали 1262 человека, 1033 из них — граждане Абхазии рассказал гендиректор "Команды Абхазии" Георгия Габуния. Именно их заявки и будут рассматриваться."Это говорит о том, что конкурс зарекомендовал себя достаточно интересным, проявлен интерес со стороны населения Республики Абхазия. Цифры, которыми мы располагаем по итогам заявочного этапа, говорят о том, что конкурс состоялся", – подчеркнул он. Конкурс состоит из нескольких этапов. Участников ждет обучение, до 6 ноября им необходимо заполнить конкурсные заявки. Министр туризма Астамур Логуа выразил надежду на то, что в результате проведения конкурса появятся много новых интересных проектов. "Люди обращаются в министерство туризма с разного рода интересными инициативами и идеями, мы не все можем поддержать. Для нас большой успех, что в Абхазии реализуется проект "Гостеприимная Абхазия", благодаря которому многие люди смогут реализовать свои мысли и идеи", - подчеркнул он. Для министерства туризма важно, чтобы в республике развивались новые проекты с тем, чтобы количество отдыхающих в Абхазии с каждым годом увеличивалось, добавил Логуа. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, конкурс "команда абхазии", туризм, видео