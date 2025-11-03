Взаимный интерес: Хинтба о признании Россотрудничеством результатов работы РУСДРАМа

https://sputnik-abkhazia.ru/20251103/vzaimnyy-interes-khintba-o-priznanii-rossotrudnichestvom-rezultatov-raboty-rusdrama-1058755107.html
Хинтба был награжден медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" в рамках форума, приуроченного к 100-летию народной дипломатии. 03.11.2025, Sputnik Абхазия
Хинтба был награжден медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" в рамках форума, приуроченного к 100-летию народной дипломатии. Слушайте подкаст.
Хинтба был награжден медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" в рамках форума, приуроченного к 100-летию народной дипломатии.
"Я искренне не предполагал, что такое может быть. И когда среди фамилий представителей разных стран, людей, которые действительно имеют большой опыт и сделали серьезный вклад в развитие народной дипломатии, вдруг прозвучало мое имя, это было неожиданно, очень волнующе", — рассказал он.