В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии
Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии
абхазия, ираклий хинтба, культура, новости, мультимедиа, видео, русдрам, видео

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба награжден медалью Россотрудничества за укрепление мира, дружбы и сотрудничества. Награждение прошло в Большом театре в рамках форума, приуроченного 100-летию народной дипломатии.
В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что признание со стороны Русского дома работы, которую ведет РУСДРАМ, имеет очень большое значение.
"Я благодарен Россотрудничеству и всем, кто принимал решение наградить меня этой медалью, потому что я искренне не предполагал, что это могло произойти. И среди фамилий представителей разных стран, которые имеют очень большой опыт и сделали серьезный вклад в развитие народной дипломатии, вдруг прозвучало мое имя. Конечно, это было неожиданно, это было волнительно", - признался Хинтба.
Народная дипломатия - один из способов прорвать международную изоляцию Абхазии, считает он. Республика более 30 лет живет под международными санкциями, для нее важна возможность доносить свою позицию на разных уровнях, в том числе на негосударственном.
