Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии

2025-11-04T13:26+0300

2025-11-04T13:26+0300

2025-11-04T13:26+0300

В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что признание со стороны Русского дома работы, которую ведет РУСДРАМ, имеет очень большое значение. "Я благодарен Россотрудничеству и всем, кто принимал решение наградить меня этой медалью, потому что я искренне не предполагал, что это могло произойти. И среди фамилий представителей разных стран, которые имеют очень большой опыт и сделали серьезный вклад в развитие народной дипломатии, вдруг прозвучало мое имя. Конечно, это было неожиданно, это было волнительно", - признался Хинтба. Народная дипломатия - один из способов прорвать международную изоляцию Абхазии, считает он. Республика более 30 лет живет под международными санкциями, для нее важна возможность доносить свою позицию на разных уровнях, в том числе на негосударственном.

