https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/instrument-proryva-kak-narodnaya-diplomatiya-mozhet-izmenit-status-abkhazii---1058778492.html
Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии
Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии
Sputnik Абхазия
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба награжден медалью Россотрудничества за укрепление мира, дружбы и сотрудничества. Награждение прошло в Большом театре в... 04.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-04T13:26+0300
2025-11-04T13:26+0300
2025-11-04T13:26+0300
в абхазии
абхазия
ираклий хинтба
культура
новости
мультимедиа
видео
русдрам
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/04/1058778933_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6904c6e49becdcac6d1bdf682f97fb9b.jpg
В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что признание со стороны Русского дома работы, которую ведет РУСДРАМ, имеет очень большое значение. "Я благодарен Россотрудничеству и всем, кто принимал решение наградить меня этой медалью, потому что я искренне не предполагал, что это могло произойти. И среди фамилий представителей разных стран, которые имеют очень большой опыт и сделали серьезный вклад в развитие народной дипломатии, вдруг прозвучало мое имя. Конечно, это было неожиданно, это было волнительно", - признался Хинтба. Народная дипломатия - один из способов прорвать международную изоляцию Абхазии, считает он. Республика более 30 лет живет под международными санкциями, для нее важна возможность доносить свою позицию на разных уровнях, в том числе на негосударственном.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/04/1058778933_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c411021ea9b6b7e598ba190cf937ad03.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, ираклий хинтба, культура, новости, мультимедиа, видео, русдрам, видео
абхазия, ираклий хинтба, культура, новости, мультимедиа, видео, русдрам, видео
Инструмент прорыва: как народная дипломатия может изменить статус Абхазии
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба награжден медалью Россотрудничества за укрепление мира, дружбы и сотрудничества. Награждение прошло в Большом театре в рамках форума, приуроченного 100-летию народной дипломатии.
В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что признание со стороны Русского дома работы, которую ведет РУСДРАМ, имеет очень большое значение.
"Я благодарен Россотрудничеству и всем, кто принимал решение наградить меня этой медалью, потому что я искренне не предполагал, что это могло произойти. И среди фамилий представителей разных стран, которые имеют очень большой опыт и сделали серьезный вклад в развитие народной дипломатии, вдруг прозвучало мое имя. Конечно, это было неожиданно, это было волнительно", - признался Хинтба.
Народная дипломатия - один из способов прорвать международную изоляцию Абхазии, считает он. Республика более 30 лет живет под международными санкциями, для нее важна возможность доносить свою позицию на разных уровнях, в том числе на негосударственном.