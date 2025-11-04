Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи астудентцәа рспорттә клубқәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Урыстәыла иазгәарҭоит Жәлар ракзаара амш: аполитолог иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Кадастр недвижимости в Абхазии: как работает новый закон и в чем сложности его реализации
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
18:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
21:15
14 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
21:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
21:50
10 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/oformlenie-rossiyskikh-voditelskikh-prav-v-abkhazii-komu-eto-nuzhno-i-kak-eto-sdelat-1058763543.html
Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать
Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать
Sputnik Абхазия
Граждане Абхазии имеющие российское гражданство, могут оформить на территории республики водительские права российского образца в упрощенном порядке до 1... 04.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-04T18:21+0300
2025-11-04T18:21+0300
справка
россия
абхазия
водительские права
гаи
новости
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/22/1024802294_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_00d5b03ff4c274fa835e280ed1b026b4.jpg
Кто может в упрощенном порядке оформить российские водительские права в Абхазии?Российские права в упрощенном порядке в Абхазии могут оформить водители-граждане РФ, проживающие в республике, имеющие абхазское гражданство или вид на жительство.Нужно ли повторно сдавать экзамены, чтобы оформить российские водительские права?Нет, повторно сдавать экзамен не придется. Это один из плюсов упрощенного порядка оформления российских водительских прав.Куда надо сдать документы, чтобы получить российские права?Подать документы, а потом и получить удостоверение, можно в Управлении ГАИ МВД Абхазии по адресу: Сухум, улица Героев пограничников, строение 3.Приемные дни: со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.Какие документы мне будут нужны, чтобы оформить российские права?В ГАИ надо принести три документа:Почему мне могут отказать в упрощенном оформлении российских водительских прав в Абхазии?Есть несколько причин, по которым вам могут отказать. Самые частые:Если я гражданин Абхазии и у меня нет российского гражданства, могу ли я выезжать в РФ с абхазскими правами?Да, граждане Абхазии (не имеющие гражданства РФ) могут управлять в России автомобилем по абхазским водительским правам.До какого числа можно оформить в Абхазии российские права по упрощенному порядку?Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, действует до 1 апреля 2026 года.Россиянин с гражданством Абхазии может сейчас управлять машиной с абхазскими правами на территории России?Да, может. Но только до 1 апреля 2026 года. После этой даты все граждане России в РФ должны будут ездить только с российскими правами.Что будет, если я захочу оформить российские права после 1 апреля 2026 года?Выдачу российских прав на территории республики будут осуществлять до апреля 2026 года, после этого удостоверения можно будет получить только в России и после сдачи экзамена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058470187.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/1058097742.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/22/1024802294_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_01ea6b181443ad0e22769534843e8fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
справка, россия, абхазия, водительские права, гаи, новости
справка, россия, абхазия, водительские права, гаи, новости

Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать

18:21 04.11.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Граждане Абхазии имеющие российское гражданство, могут оформить на территории республики водительские права российского образца в упрощенном порядке до 1 апреля следующего года.
Кто может в упрощенном порядке оформить российские водительские права в Абхазии?
Российские права в упрощенном порядке в Абхазии могут оформить водители-граждане РФ, проживающие в республике, имеющие абхазское гражданство или вид на жительство.
Нужно ли повторно сдавать экзамены, чтобы оформить российские водительские права?
Нет, повторно сдавать экзамен не придется. Это один из плюсов упрощенного порядка оформления российских водительских прав.
Куда надо сдать документы, чтобы получить российские права?
Подать документы, а потом и получить удостоверение, можно в Управлении ГАИ МВД Абхазии по адресу: Сухум, улица Героев пограничников, строение 3.
Приемные дни: со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.
Какие документы мне будут нужны, чтобы оформить российские права?
В ГАИ надо принести три документа:
1.
паспорт гражданина России;
2.
паспорт гражданина Абхазии;
3.
действующие абхазские права.
Новое подразделение ГИБДД открылось в Мариуполе - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
Водительские права аннулируют в России с 2027 года при выявлении опасных болезней
22 октября, 09:08
Почему мне могут отказать в упрощенном оформлении российских водительских прав в Абхазии?
Есть несколько причин, по которым вам могут отказать. Самые частые:
1.
если вы ранее получали водительские права в России – в таких случаях их необходимо менять на территории РФ на общих основаниях;
2.
если при наличии внутреннего паспорта РФ заявитель предоставляет только загранпаспорт.
Если я гражданин Абхазии и у меня нет российского гражданства, могу ли я выезжать в РФ с абхазскими правами?
Да, граждане Абхазии (не имеющие гражданства РФ) могут управлять в России автомобилем по абхазским водительским правам.
До какого числа можно оформить в Абхазии российские права по упрощенному порядку?
Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, действует до 1 апреля 2026 года.
Россиянин с гражданством Абхазии может сейчас управлять машиной с абхазскими правами на территории России?
Да, может. Но только до 1 апреля 2026 года. После этой даты все граждане России в РФ должны будут ездить только с российскими правами.
Что будет, если я захочу оформить российские права после 1 апреля 2026 года?
Выдачу российских прав на территории республики будут осуществлять до апреля 2026 года, после этого удостоверения можно будет получить только в России и после сдачи экзамена.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2025
Более 11 тысяч водительских прав российского образца выдали в Абхазии
7 октября, 10:58
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0