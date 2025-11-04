https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/oformlenie-rossiyskikh-voditelskikh-prav-v-abkhazii-komu-eto-nuzhno-i-kak-eto-sdelat-1058763543.html
Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать
Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать
Sputnik Абхазия
Граждане Абхазии имеющие российское гражданство, могут оформить на территории республики водительские права российского образца в упрощенном порядке до 1... 04.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-04T18:21+0300
2025-11-04T18:21+0300
2025-11-04T18:21+0300
справка
россия
абхазия
водительские права
гаи
новости
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/22/1024802294_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_00d5b03ff4c274fa835e280ed1b026b4.jpg
Кто может в упрощенном порядке оформить российские водительские права в Абхазии?Российские права в упрощенном порядке в Абхазии могут оформить водители-граждане РФ, проживающие в республике, имеющие абхазское гражданство или вид на жительство.Нужно ли повторно сдавать экзамены, чтобы оформить российские водительские права?Нет, повторно сдавать экзамен не придется. Это один из плюсов упрощенного порядка оформления российских водительских прав.Куда надо сдать документы, чтобы получить российские права?Подать документы, а потом и получить удостоверение, можно в Управлении ГАИ МВД Абхазии по адресу: Сухум, улица Героев пограничников, строение 3.Приемные дни: со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.Какие документы мне будут нужны, чтобы оформить российские права?В ГАИ надо принести три документа:Почему мне могут отказать в упрощенном оформлении российских водительских прав в Абхазии?Есть несколько причин, по которым вам могут отказать. Самые частые:Если я гражданин Абхазии и у меня нет российского гражданства, могу ли я выезжать в РФ с абхазскими правами?Да, граждане Абхазии (не имеющие гражданства РФ) могут управлять в России автомобилем по абхазским водительским правам.До какого числа можно оформить в Абхазии российские права по упрощенному порядку?Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, действует до 1 апреля 2026 года.Россиянин с гражданством Абхазии может сейчас управлять машиной с абхазскими правами на территории России?Да, может. Но только до 1 апреля 2026 года. После этой даты все граждане России в РФ должны будут ездить только с российскими правами.Что будет, если я захочу оформить российские права после 1 апреля 2026 года?Выдачу российских прав на территории республики будут осуществлять до апреля 2026 года, после этого удостоверения можно будет получить только в России и после сдачи экзамена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058470187.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/1058097742.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/22/1024802294_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_01ea6b181443ad0e22769534843e8fc0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
справка, россия, абхазия, водительские права, гаи, новости
справка, россия, абхазия, водительские права, гаи, новости
Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать
Граждане Абхазии имеющие российское гражданство, могут оформить на территории республики водительские права российского образца в упрощенном порядке до 1 апреля следующего года.
Кто может в упрощенном порядке оформить российские водительские права в Абхазии?
Российские права в упрощенном порядке в Абхазии могут оформить водители-граждане РФ, проживающие в республике, имеющие абхазское гражданство или вид на жительство.
Нужно ли повторно сдавать экзамены, чтобы оформить российские водительские права?
Нет, повторно сдавать экзамен не придется. Это один из плюсов упрощенного порядка оформления российских водительских прав.
Куда надо сдать документы, чтобы получить российские права?
Подать документы, а потом и получить удостоверение, можно в Управлении ГАИ МВД Абхазии по адресу: Сухум, улица Героев пограничников, строение 3.
Приемные дни: со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.
Какие документы мне будут нужны, чтобы оформить российские права?
В ГАИ надо принести три документа:
1.
паспорт гражданина России;
2.
паспорт гражданина Абхазии;
3.
действующие абхазские права.
Почему мне могут отказать в упрощенном оформлении российских водительских прав в Абхазии?
Есть несколько причин, по которым вам могут отказать. Самые частые:
1.
если вы ранее получали водительские права в России – в таких случаях их необходимо менять на территории РФ на общих основаниях;
2.
если при наличии внутреннего паспорта РФ заявитель предоставляет только загранпаспорт.
Если я гражданин Абхазии и у меня нет российского гражданства, могу ли я выезжать в РФ с абхазскими правами?
Да, граждане Абхазии (не имеющие гражданства РФ) могут управлять в России автомобилем по абхазским водительским правам.
До какого числа можно оформить в Абхазии российские права по упрощенному порядку?
Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, действует до 1 апреля 2026 года.
Россиянин с гражданством Абхазии может сейчас управлять машиной с абхазскими правами на территории России?
Да, может. Но только до 1 апреля 2026 года. После этой даты все граждане России в РФ должны будут ездить только с российскими правами.
Что будет, если я захочу оформить российские права после 1 апреля 2026 года?
Выдачу российских прав на территории республики будут осуществлять до апреля 2026 года, после этого удостоверения можно будет получить только в России и после сдачи экзамена.