https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/oformlenie-rossiyskikh-voditelskikh-prav-v-abkhazii-komu-eto-nuzhno-i-kak-eto-sdelat-1058763543.html

Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать

Оформление российских водительских прав в Абхазии: кому это нужно и как это сделать

Sputnik Абхазия

Граждане Абхазии имеющие российское гражданство, могут оформить на территории республики водительские права российского образца в упрощенном порядке до 1... 04.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-04T18:21+0300

2025-11-04T18:21+0300

2025-11-04T18:21+0300

справка

россия

абхазия

водительские права

гаи

новости

в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/22/1024802294_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_00d5b03ff4c274fa835e280ed1b026b4.jpg

Кто может в упрощенном порядке оформить российские водительские права в Абхазии?Российские права в упрощенном порядке в Абхазии могут оформить водители-граждане РФ, проживающие в республике, имеющие абхазское гражданство или вид на жительство.Нужно ли повторно сдавать экзамены, чтобы оформить российские водительские права?Нет, повторно сдавать экзамен не придется. Это один из плюсов упрощенного порядка оформления российских водительских прав.Куда надо сдать документы, чтобы получить российские права?Подать документы, а потом и получить удостоверение, можно в Управлении ГАИ МВД Абхазии по адресу: Сухум, улица Героев пограничников, строение 3.Приемные дни: со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.Какие документы мне будут нужны, чтобы оформить российские права?В ГАИ надо принести три документа:Почему мне могут отказать в упрощенном оформлении российских водительских прав в Абхазии?Есть несколько причин, по которым вам могут отказать. Самые частые:Если я гражданин Абхазии и у меня нет российского гражданства, могу ли я выезжать в РФ с абхазскими правами?Да, граждане Абхазии (не имеющие гражданства РФ) могут управлять в России автомобилем по абхазским водительским правам.До какого числа можно оформить в Абхазии российские права по упрощенному порядку?Указ, устанавливающий упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданам Абхазии с российским гражданством или видом на жительство, действует до 1 апреля 2026 года.Россиянин с гражданством Абхазии может сейчас управлять машиной с абхазскими правами на территории России?Да, может. Но только до 1 апреля 2026 года. После этой даты все граждане России в РФ должны будут ездить только с российскими правами.Что будет, если я захочу оформить российские права после 1 апреля 2026 года?Выдачу российских прав на территории республики будут осуществлять до апреля 2026 года, после этого удостоверения можно будет получить только в России и после сдачи экзамена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058470187.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251007/1058097742.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

справка, россия, абхазия, водительские права, гаи, новости