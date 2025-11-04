Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи астудентцәа рспорттә клубқәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Урыстәыла иазгәарҭоит Жәлар ракзаара амш: аполитолог иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Кадастр недвижимости в Абхазии: как работает новый закон и в чем сложности его реализации
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
18:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
21:15
14 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
21:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
21:50
10 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Выбор горожан: какой станет набережная Диоскуров после реконструкции

17:31 04.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Главный архитектор Сухума Бислан Багателия в эфире радио Sputnik рассказал? как будут реконструировать набережную Диоскуров.
Набережная Диоскуров будет реконструирована по принятому горожанами проекту, сообщил главный архитектор Сухума Беслан Багателия.
"Горожане и все желающие могли голосовать и выбирать какие будут малые архитектурные формы, какие будут детские площадки? какое будет покрытие", - подчеркнул он.
На сегодня стоит вопрос отделки парапетов, фонарных стел, балюстрад и брусчатки, проинформировал Багателия.
"Мы рассматриваем варианты как местных производителей, так и не местных. Приехали специалисты из России, которые предлагают разные варианты, мы пока в процессе рассмотрения", - подчеркнул он.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
