Выбор горожан: какой станет набережная Диоскуров после реконструкции
Sputnik Абхазия
Главный архитектор Сухума Бислан Багателия в эфире радио Sputnik рассказал? как будут реконструировать набережную Диоскуров. 04.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-04T17:31+0300
2025-11-04T17:31+0300
2025-11-04T17:31+0300
сухум
Набережная Диоскуров будет реконструирована по принятому горожанами проекту, сообщил главный архитектор Сухума Беслан Багателия. "Горожане и все желающие могли голосовать и выбирать какие будут малые архитектурные формы, какие будут детские площадки? какое будет покрытие", - подчеркнул он. На сегодня стоит вопрос отделки парапетов, фонарных стел, балюстрад и брусчатки, проинформировал Багателия. "Мы рассматриваем варианты как местных производителей, так и не местных. Приехали специалисты из России, которые предлагают разные варианты, мы пока в процессе рассмотрения", - подчеркнул он.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
