https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/vybor-gorozhan-kakoy-stanet-naberezhnaya-dioskurov-posle-rekonstruktsii-1058786436.html

Выбор горожан: какой станет набережная Диоскуров после реконструкции

Выбор горожан: какой станет набережная Диоскуров после реконструкции

Sputnik Абхазия

Главный архитектор Сухума Бислан Багателия в эфире радио Sputnik рассказал? как будут реконструировать набережную Диоскуров. 04.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-04T17:31+0300

2025-11-04T17:31+0300

2025-11-04T17:31+0300

в абхазии

абхазия

новости

видео

мультимедиа

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/04/1058786268_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7d159613847b786ab3b620597cea4922.jpg

Набережная Диоскуров будет реконструирована по принятому горожанами проекту, сообщил главный архитектор Сухума Беслан Багателия. "Горожане и все желающие могли голосовать и выбирать какие будут малые архитектурные формы, какие будут детские площадки? какое будет покрытие", - подчеркнул он. На сегодня стоит вопрос отделки парапетов, фонарных стел, балюстрад и брусчатки, проинформировал Багателия. "Мы рассматриваем варианты как местных производителей, так и не местных. Приехали специалисты из России, которые предлагают разные варианты, мы пока в процессе рассмотрения", - подчеркнул он.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, сухум, видео