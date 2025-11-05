https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/minoborony-rossii-prokommentirovalo-zayavlenie-zelenskogo-o-situatsii-v-kupyanske-1058802145.html

Минобороны России прокомментировало заявление Зеленского о ситуации в Купянске

Минобороны России прокомментировало заявление Зеленского о ситуации в Купянске

Sputnik Абхазия

В Минобороны РФ заявили, что положение подразделений ВСУ, зажатых в районах Купянска и Красноармейска, остается крайне тяжелым. 05.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-05T12:04+0300

2025-11-05T12:04+0300

2025-11-05T12:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

владимир зеленский

россия

спецоперация

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0c/1031273166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e255a419a75fe99c07c93f4ab213372e.jpg

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Минобороны России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Купянске, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.Указывается, что высказывание украинского президента о том, что в городе якобы проводится "зачистка до 60 русских", свидетельствует либо о его полном отрыве от реальности и неосведомленности об истинной обстановке на фронте, либо о попытке скрыть тяжелое положение украинских войск. Отмечается, что глава киевского режима, осознавая безысходность ситуации, может намеренно вводить в заблуждение население Украины и западных союзников, продолжая получать финансовую поддержку на продолжение боевых действий. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут несут значительные потери под ударами российских подразделений и фактически лишены шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251005/u-zelenskogo-bolshoe-gore-chekhi-prodali-kozla-1058064740.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, владимир зеленский, россия, спецоперация, новости