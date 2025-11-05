Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Минобороны России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Купянске, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.Указывается, что высказывание украинского президента о том, что в городе якобы проводится "зачистка до 60 русских", свидетельствует либо о его полном отрыве от реальности и неосведомленности об истинной обстановке на фронте, либо о попытке скрыть тяжелое положение украинских войск. Отмечается, что глава киевского режима, осознавая безысходность ситуации, может намеренно вводить в заблуждение население Украины и западных союзников, продолжая получать финансовую поддержку на продолжение боевых действий. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут несут значительные потери под ударами российских подразделений и фактически лишены шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.
В Минобороны РФ заявили, что положение подразделений ВСУ, зажатых в районах Купянска и Красноармейска, остается крайне тяжелым.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Минобороны России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Купянске, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.
Указывается, что высказывание украинского президента о том, что в городе якобы проводится "зачистка до 60 русских", свидетельствует либо о его полном отрыве от реальности и неосведомленности об истинной обстановке на фронте, либо о попытке скрыть тяжелое положение украинских войск.
Отмечается, что глава киевского режима, осознавая безысходность ситуации, может намеренно вводить в заблуждение население Украины и западных союзников, продолжая получать финансовую поддержку на продолжение боевых действий.
В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут несут значительные потери под ударами российских подразделений и фактически лишены шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.
