Минобороны России прокомментировало заявление Зеленского о ситуации в Купянске
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Минобороны России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Купянске, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.Указывается, что высказывание украинского президента о том, что в городе якобы проводится "зачистка до 60 русских", свидетельствует либо о его полном отрыве от реальности и неосведомленности об истинной обстановке на фронте, либо о попытке скрыть тяжелое положение украинских войск. Отмечается, что глава киевского режима, осознавая безысходность ситуации, может намеренно вводить в заблуждение население Украины и западных союзников, продолжая получать финансовую поддержку на продолжение боевых действий. В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут несут значительные потери под ударами российских подразделений и фактически лишены шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В Минобороны России прокомментировали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Купянске, текст опубликован в Telegram-канале ведомства.
Указывается, что высказывание украинского президента о том, что в городе якобы проводится "зачистка до 60 русских", свидетельствует либо о его полном отрыве от реальности и неосведомленности об истинной обстановке на фронте, либо о попытке скрыть тяжелое положение украинских войск.
Отмечается, что глава киевского режима, осознавая безысходность ситуации, может намеренно вводить в заблуждение население Украины и западных союзников, продолжая получать финансовую поддержку на продолжение боевых действий.
В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут несут значительные потери под ударами российских подразделений и фактически лишены шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.