Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии
Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба рассказала о проводимой работе. 05.11.2025
Самая большая статья расходов фонда обязательного медицинского страхования приходится на программу приобретения препаратов для онкологических больных, сказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Валентина Жиба. "На 2026 год предусматривается дополнить список еще двумя препаратами. Львиная часть идет конечно на приобретение химиопрепаратов. Цены на одни препараты увеличиваются, на другие уменьшаются", - отметила она. В продолжение Жиба отметила, что в Абхазии проводят эффективное и правильное лечение от онкозаболеваний. "Многие, после химии едут на оперативное вмешательство за пределы страны, врачи очень довольные и говорят, что было произведено правильное лечение", - подчеркнула Жиба. Говоря о проекте фонда обязательного медицинского страхования по родовспоможению Валентина Жиба отметила, что родильные отделения со всех районов отправляют заявки на необходимые препараты.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
