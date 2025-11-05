Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа урыстәылатәи альманах аҿы икьыԥхьуп: алшара шыҟалаз
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Севастопольтәи амузеи Аҟәа имҩаԥысло ацәыргақәҵақәа ҳәаақәнаҵалоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Онлаин формат аԥсома аԥсшәа аҵаразы: азҟаза лыҿцәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Выборы в местное самоуправление. Интервью с политологом о роли депутатов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
18:34
6 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
18:40
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
21:34
6 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
21:40
19 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/pomosch-grazhdanam-kak-rabotaet-fond-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-abkhazii-1058824189.html
Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии
Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии
Sputnik Абхазия
Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба рассказала о проводимой работе. 05.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-05T22:03+0300
2025-11-05T22:03+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/05/1058824018_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7650639b117390f7edddf36c480989b5.jpg
Самая большая статья расходов фонда обязательного медицинского страхования приходится на программу приобретения препаратов для онкологических больных, сказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Валентина Жиба. "На 2026 год предусматривается дополнить список еще двумя препаратами. Львиная часть идет конечно на приобретение химиопрепаратов. Цены на одни препараты увеличиваются, на другие уменьшаются", - отметила она. В продолжение Жиба отметила, что в Абхазии проводят эффективное и правильное лечение от онкозаболеваний. "Многие, после химии едут на оперативное вмешательство за пределы страны, врачи очень довольные и говорят, что было произведено правильное лечение", - подчеркнула Жиба. Говоря о проекте фонда обязательного медицинского страхования по родовспоможению Валентина Жиба отметила, что родильные отделения со всех районов отправляют заявки на необходимые препараты.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/05/1058824018_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_53ab2f9d47348dbfc5d37e09f3410614.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео

Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии

22:03 05.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба рассказала о проводимой работе.
Самая большая статья расходов фонда обязательного медицинского страхования приходится на программу приобретения препаратов для онкологических больных, сказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Валентина Жиба.
"На 2026 год предусматривается дополнить список еще двумя препаратами. Львиная часть идет конечно на приобретение химиопрепаратов. Цены на одни препараты увеличиваются, на другие уменьшаются", - отметила она.
В продолжение Жиба отметила, что в Абхазии проводят эффективное и правильное лечение от онкозаболеваний.
"Многие, после химии едут на оперативное вмешательство за пределы страны, врачи очень довольные и говорят, что было произведено правильное лечение", - подчеркнула Жиба.
Говоря о проекте фонда обязательного медицинского страхования по родовспоможению Валентина Жиба отметила, что родильные отделения со всех районов отправляют заявки на необходимые препараты.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0