https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/pomosch-grazhdanam-kak-rabotaet-fond-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-abkhazii-1058824189.html

Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии

Помощь гражданам: как работает фонд обязательного медстрахования Абхазии

Sputnik Абхазия

Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба рассказала о проводимой работе. 05.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-05T22:03+0300

2025-11-05T22:03+0300

2025-11-05T22:03+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/05/1058824018_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7650639b117390f7edddf36c480989b5.jpg

Самая большая статья расходов фонда обязательного медицинского страхования приходится на программу приобретения препаратов для онкологических больных, сказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Валентина Жиба. "На 2026 год предусматривается дополнить список еще двумя препаратами. Львиная часть идет конечно на приобретение химиопрепаратов. Цены на одни препараты увеличиваются, на другие уменьшаются", - отметила она. В продолжение Жиба отметила, что в Абхазии проводят эффективное и правильное лечение от онкозаболеваний. "Многие, после химии едут на оперативное вмешательство за пределы страны, врачи очень довольные и говорят, что было произведено правильное лечение", - подчеркнула Жиба. Говоря о проекте фонда обязательного медицинского страхования по родовспоможению Валентина Жиба отметила, что родильные отделения со всех районов отправляют заявки на необходимые препараты.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, видео