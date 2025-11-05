https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/sredstva-pvo-za-noch-sbili-40-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1058793757.html

Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над российскими регионами

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на территории России с помощью БпЛА. 05.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской - восемь.По шесть беспилотников сбили над Курской областью и Крымом, пять - над Брянской, по два - над Белгородской и Орловской областями.

