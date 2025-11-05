Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над российскими регионами

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи астудентцәа рспорттә клубқәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Урыстәыла иазгәарҭоит Жәлар ракзаара амш: аполитолог иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Кадастр недвижимости в Абхазии: как работает новый закон и в чем сложности его реализации
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
18:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
18:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Агәабзиара амаршрутқәа": еилаҳкаауеит изаку, иззырхо
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Апроект «Агәабзиара амаршрутқәа»: алахәыла лыҿцәажәара
21:15
14 мин
Актуальный комментарий
Сверка часов: интервью главы МИД Абхазии в День народного единства России
21:34
15 мин
Турбаза
День в Абхазии: все о коротких экскурсиях в межсезонье
21:50
10 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа урыстәылатәи альманах аҿы икьыԥхьуп: алшара шыҟалаз
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Севастопольтәи амузеи Аҟәа имҩаԥысло ацәыргақәҵақәа ҳәаақәнаҵалоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:33
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Онлаин формат аԥсома аԥсшәа аҵаразы: азҟаза лыҿцәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Внутренние вопросы и внешнее взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Выборы в местное самоуправление. Интервью с политологом о роли депутатов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
18:34
6 мин
Посредник
Внутренние вопросы и международное взаимодействие: Кичба о работе Общественной палаты Абхаии
18:40
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи алицеи – интернат азы аԥаратә ҳамҭа: иззырхахозеи урҭ
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Севастопольский музей будет курировать выставки в Сухуме
21:34
6 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской - восемь.По шесть беспилотников сбили над Курской областью и Крымом, пять - над Брянской, по два - над Белгородской и Орловской областями.
09:00 05.11.2025 (обновлено: 09:11 05.11.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на территории России с помощью БпЛА.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 40 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской - восемь.
По шесть беспилотников сбили над Курской областью и Крымом, пять - над Брянской, по два - над Белгородской и Орловской областями.
