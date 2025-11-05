https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/vybory-v-mestnoe-samoupravlenie-intervyu-s-politologom-o-roli-deputatov-1058818219.html
Выборы в местное самоуправление. Интервью с политологом о роли депутатов
2025-11-05T17:49+0300
Выборы в местное самоуправление. Интервью с политологом о роли депутатов
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 8 ноября. На кресла в районных собраниях претендуют более 280 человек. Около четверти из них — члены политических партий. О значении этих выборов и роли местных депутатов во внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik поговорили с политологом Максимом Гвинджия. Слушайте подкаст.
