Матч "Нарта" и "Ерцаху": сухая победа столичной команды

Футбольный матч между сухумским "Нартом" и очамчырским "Ерцаху" прошел в Сухуме. 06.11.2025, Sputnik Абхазия

В рамках 20-го тура чемпионата Абхазии по футболу встречались столичный "Нарт" и очамчырский "Ерцаху".Игра между командами выдалась напряженной и богатой на голевые моменты. На протяжении всего матча соперники показывали зрелищный футбол, зрители пришедшие на стадион "Динамо" активно поддерживали своих любимых игроков.Несмотря на "обоюдоострую" игру, футболисты "Нарта" оказались сильнее в этом противостоянии, им удалось трижды поразить ворота "Ерцаху", при этом не пропустить ни одного гола в свои ворота.Все три мяча были забиты незадолго до конца игры. На 70-й минуте отличился Наур Цвинария, а Эмир Джопуа дважды огорчил гостей, на 79-й и 88-й минутах игры.

