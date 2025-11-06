Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Матч "Нарта" и "Ерцаху": сухая победа столичной команды

13:47 06.11.2025
Подписаться
Футбольный матч между сухумским "Нартом" и очамчырским "Ерцаху" прошел в Сухуме.
В рамках 20-го тура чемпионата Абхазии по футболу встречались столичный "Нарт" и очамчырский "Ерцаху".
Игра между командами выдалась напряженной и богатой на голевые моменты. На протяжении всего матча соперники показывали зрелищный футбол, зрители пришедшие на стадион "Динамо" активно поддерживали своих любимых игроков.
Несмотря на "обоюдоострую" игру, футболисты "Нарта" оказались сильнее в этом противостоянии, им удалось трижды поразить ворота "Ерцаху", при этом не пропустить ни одного гола в свои ворота.
Все три мяча были забиты незадолго до конца игры. На 70-й минуте отличился Наур Цвинария, а Эмир Джопуа дважды огорчил гостей, на 79-й и 88-й минутах игры.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч 20-го тура чемпионата Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" состоялся в Сухуме.

Матч 20-го тура чемпионата Абхазии по футболу между &quot;Нартом&quot; и &quot;Ерцаху&quot; состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч 20-го тура чемпионата Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичная команда входит в группу лидеров национального первенства.

Столичная команда входит в группу лидеров национального первенства. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичная команда входит в группу лидеров национального первенства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра на стадионе "Динамо" выдалась непростой.

Игра на стадионе &quot;Динамо&quot; выдалась непростой. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра на стадионе "Динамо" выдалась непростой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Ерцаху" выиграл борьбу за верховой мяч.

Футболист &quot;Ерцаху&quot; выиграл борьбу за верховой мяч. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Ерцаху" выиграл борьбу за верховой мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из голов сухумского "Нарта" - вратарь не дотянулся до игрового снаряда.

Один из голов сухумского &quot;Нарта&quot; - вратарь не дотянулся до игрового снаряда. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из голов сухумского "Нарта" - вратарь не дотянулся до игрового снаряда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" выбивает мяч со своего штрафного.

Игрок &quot;Нарта&quot; выбивает мяч со своего штрафного. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" выбивает мяч со своего штрафного.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Ерцаху" на данный момент располагается в середине турнирной таблицы.

&quot;Ерцаху&quot; на данный момент располагается в середине турнирной таблицы. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Ерцаху" на данный момент располагается в середине турнирной таблицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист очамчырской команды прервал опасную атаку соперников.

Футболист очамчырской команды прервал опасную атаку соперников. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист очамчырской команды прервал опасную атаку соперников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки пытаются завладеть мячом в центре поля.

Игроки пытаются завладеть мячом в центре поля. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки пытаются завладеть мячом в центре поля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом матче уверенную победу одержал "Нарт" - 3:0.

В этом матче уверенную победу одержал &quot;Нарт&quot; - 3:0. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом матче уверенную победу одержал "Нарт" - 3:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голами отличились Наур Цвинария, забивший на 70-й минуте, и Эмир Джопуа, забивший на 79-й и 88-й минутах.

Голами отличились Наур Цвинария, забивший на 70-й минуте, и Эмир Джопуа, забивший на 79-й и 88-й минутах. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голами отличились Наур Цвинария, забивший на 70-й минуте, и Эмир Джопуа, забивший на 79-й и 88-й минутах.

