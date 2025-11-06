https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/nalogovye-postupleniya-v-abkhazii-za-10-mesyatsev-2025-goda-1058843826.html
Налоговые поступления в Абхазии за 10 месяцев 2025 года
Более 6,1 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за десять месяцев 2025 года. Это на 922 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Плановые показатели составляли 5,6 млрд рублей, фактические поступления превысили план на 11%.
