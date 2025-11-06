Абхазия
Налоговые поступления в Абхазии за 10 месяцев 2025 года
Более 6,1 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за десять месяцев 2025 года. Это на 922 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Плановые показатели составляли 5,6 млрд рублей, фактические поступления превысили план на 11%.
Более 6,1 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за десять месяцев 2025 года.
Это на 922 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Плановые показатели составляли 5,6 млрд рублей, фактические поступления превысили план на 11%.
