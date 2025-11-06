https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/razdel-imuschestva-chto-ne-podelili-kadastrovaya-palata-i-bti-1058825661.html
Раздел имущества: что не поделили Кадастровая палата и БТИ
С 1 октября 2025 года в Абхазии вступил в силу закон "О кадастре недвижимости" и часть полномочий БТИ отошла Государственной кадастровой палате. Однако новое ведомство в Абхазии пока не заработало в полную силу.
Кадастровая палата еще не получила доступа к архивам всех районных БТИ, рассказал в эфире радио Sputnik директор палаты Темур Сангулия.
"БТИ не совсем идет с нами на контакт. У них есть четкое мнение, что Кадастровая палата не является тем органом, которому они готовы передать свои полномочия", — пояснил он.
На сегодняшний день проблем с доступом к документам нет в восточной части страны и в Сухуме, там работа идет в штатом режиме.
Сангулия добавил, что вопрос с остальными районами прорабатывается совместно с Кабинетом министров.