Раздел имущества: что не поделили Кадастровая палата и БТИ

Раздел имущества: что не поделили Кадастровая палата и БТИ

06.11.2025

Кадастровая палата еще не получила доступа к архивам всех районных БТИ, рассказал в эфире радио Sputnik директор палаты Темур Сангулия. "БТИ не совсем идет с нами на контакт. У них есть четкое мнение, что Кадастровая палата не является тем органом, которому они готовы передать свои полномочия", — пояснил он. На сегодняшний день проблем с доступом к документам нет в восточной части страны и в Сухуме, там работа идет в штатом режиме. Сангулия добавил, что вопрос с остальными районами прорабатывается совместно с Кабинетом министров.

