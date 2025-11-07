Абхазия
Интеллект будущего: "Команда Абхазии" рассказала в Sputnik о реализуемых проектах

22:49 07.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Участники “Команды Абхазии” реализуют проект “Визуальный анализ искусственного интеллекта: как дети Абхазии видят традиции и здоровье”. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказала победительница конкурса Анна Гуния.

Детей привлекли к курсам по искусственному интеллекту, которые были организованы Народным фронтом.

“Мы получили очень интересные результаты. Искусственный интеллект визуализировал то, как дети понимают мудрые абхазские пословицы. Получились интересные работы. Но эти работы не должны просто так лежать, мы должны показывать и и другим детям”, – отметила Гуния.

В рамках другого проекта, десять абхазских специалистов обучат навыкам искусственного интеллекта для того, чтобы в будущем с помощью ИИ создавать социальные ролики.

"Мы решили обучить именно наших специалистов, чтобы в дальнейшем можно было создать абхазские мультфильмы, полнометражные фильмы”, – пояснила автор идеи Анжелика Вартикян.

Проект подали на конкурс “Созидатели Абхазии”.
