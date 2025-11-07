Абхазия
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы России, всего за это время граждане страны совершили 24 млн поездок. Из них 4,6 млн приходится на Абхазию. Лидером по числу выездов стала Турция, третье место занял Казахстан. У многих граждан Абхазии есть также гражданство РФ, при выезде за границу они часто используют российские загранпаспорта, и в этом случае учитываются в системе как россияне.
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года

22:46 07.11.2025
Абхазия вошла в тройку стран, куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы России, всего за это время граждане страны совершили 24 млн поездок.
Из них 4,6 млн приходится на Абхазию. Лидером по числу выездов стала Турция, третье место занял Казахстан.
У многих граждан Абхазии есть также гражданство РФ, при выезде за границу они часто используют российские загранпаспорта, и в этом случае учитываются в системе как россияне.
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года - Sputnik Абхазия
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года - Sputnik Абхазия
