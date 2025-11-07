https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/kuda-chasche-vsego-ezdili-rossiyane-v-yanvare-sentyabre-2025-goda-1058890103.html
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Абхазия вошла в тройку стран, куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года. 07.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-07T22:46+0300
2025-11-07T22:46+0300
2025-11-07T22:46+0300
мультимедиа
инфографика
новости
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/07/1058889771_0:132:1666:1069_1920x0_80_0_0_32793a80ab070117e4f513fdaab40068.png
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы России, всего за это время граждане страны совершили 24 млн поездок. Из них 4,6 млн приходится на Абхазию. Лидером по числу выездов стала Турция, третье место занял Казахстан. У многих граждан Абхазии есть также гражданство РФ, при выезде за границу они часто используют российские загранпаспорта, и в этом случае учитываются в системе как россияне.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/07/1058889771_33:0:1633:1200_1920x0_80_0_0_4fcf82f5ee1313113960e4a658988d37.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, новости, абхазия, инфографика
мультимедиа, инфографика, новости, абхазия, инфографика
Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года
Абхазия вошла в тройку стран, куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы России, всего за это время граждане страны совершили 24 млн поездок.
Из них 4,6 млн приходится на Абхазию. Лидером по числу выездов стала Турция, третье место занял Казахстан.
У многих граждан Абхазии есть также гражданство РФ, при выезде за границу они часто используют российские загранпаспорта, и в этом случае учитываются в системе как россияне.