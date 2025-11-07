https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/kuda-chasche-vsego-ezdili-rossiyane-v-yanvare-sentyabre-2025-goda-1058890103.html

Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года

Куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года

Абхазия вошла в тройку стран, куда чаще всего ездили россияне в январе-сентябре 2025 года.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы России, всего за это время граждане страны совершили 24 млн поездок. Из них 4,6 млн приходится на Абхазию. Лидером по числу выездов стала Турция, третье место занял Казахстан. У многих граждан Абхазии есть также гражданство РФ, при выезде за границу они часто используют российские загранпаспорта, и в этом случае учитываются в системе как россияне.

