Праздник спорта и туризма: фестиваль "Маршруты здоровья" в Абхазии
Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку в Абхазии 6 ноября. 07.11.2025, Sputnik Абхазия
Мероприятие - тестовый прогон перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера в восточной Абхазии в мае 2026 года. Кластер объединит проекты участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма. В программе фестиваля были велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка и презентация буйволиной фермы.
Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку в Абхазии 6 ноября.
Мероприятие - тестовый прогон перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера в восточной Абхазии в мае 2026 года.
Кластер объединит проекты участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма.
В программе фестиваля были велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка и презентация буйволиной фермы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Маршруты здоровья" — проект по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль стал тестовым событием перед запуском самого проекта, который планируется в мае 2026 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По маршруту восточной части Абхазии, который проходит через несколько сел, можно будет пройти пешком, пробежать, проехать на велосипедах, мотоциклах и даже раллийных авто.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Познакомиться с программой фестиваля в Мыку приехали гости республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В событии были задействованы волонтеры, жители близлежащих сел.
© Sputnik / Томас Тхайцук
С неба к участникам присоединились парашютисты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Желающие могли прокатиться на воздушном шаре.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Или проехаться с ветерком на различного вида транспорте.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Особенно были рады празднику и возможности прокатиться на шаре маленькие жители сел.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль открылся концертной программой, национальными танцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Маршруты здоровья" - это 12 туристических локаций, включая посещение достопримечательностей и знакомство с природными объектами.
