Мероприятие - тестовый прогон перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера в восточной Абхазии в мае 2026 года. Кластер объединит проекты участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма. В программе фестиваля были велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка и презентация буйволиной фермы.
Праздник спорта и туризма: фестиваль "Маршруты здоровья" в Абхазии

10:30 07.11.2025
Подписаться
Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку в Абхазии 6 ноября.
Мероприятие - тестовый прогон перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера в восточной Абхазии в мае 2026 года.
Кластер объединит проекты участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма.
В программе фестиваля были велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка и презентация буйволиной фермы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку.

Фестиваль &quot;Маршруты здоровья&quot; прошел в селе Мыку. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел в селе Мыку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Маршруты здоровья" — проект по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии.

&quot;Маршруты здоровья&quot; — проект по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Маршруты здоровья" — проект по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль стал тестовым событием перед запуском самого проекта, который планируется в мае 2026 года.

Фестиваль стал тестовым событием перед запуском самого проекта, который планируется в мае 2026 года. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль стал тестовым событием перед запуском самого проекта, который планируется в мае 2026 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По маршруту восточной части Абхазии, который проходит через несколько сел, можно будет пройти пешком, пробежать, проехать на велосипедах, мотоциклах и даже раллийных авто.

По маршруту восточной части Абхазии, который проходит через несколько сел, можно будет пройти пешком, пробежать, проехать на велосипедах, мотоциклах и даже раллийных авто. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По маршруту восточной части Абхазии, который проходит через несколько сел, можно будет пройти пешком, пробежать, проехать на велосипедах, мотоциклах и даже раллийных авто.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Познакомиться с программой фестиваля в Мыку приехали гости республики.

Познакомиться с программой фестиваля в Мыку приехали гости республики. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Познакомиться с программой фестиваля в Мыку приехали гости республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В событии были задействованы волонтеры, жители близлежащих сел.

В событии были задействованы волонтеры, жители близлежащих сел. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В событии были задействованы волонтеры, жители близлежащих сел.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С неба к участникам присоединились парашютисты.

С неба к участникам присоединились парашютисты. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

С неба к участникам присоединились парашютисты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающие могли прокатиться на воздушном шаре.

Желающие могли прокатиться на воздушном шаре. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Желающие могли прокатиться на воздушном шаре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Или проехаться с ветерком на различного вида транспорте.

Или проехаться с ветерком на различного вида транспорте. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Или проехаться с ветерком на различного вида транспорте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно были рады празднику и возможности прокатиться на шаре маленькие жители сел.

Особенно были рады празднику и возможности прокатиться на шаре маленькие жители сел. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно были рады празднику и возможности прокатиться на шаре маленькие жители сел.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль открылся концертной программой, национальными танцами.

Фестиваль открылся концертной программой, национальными танцами. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль открылся концертной программой, национальными танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Маршруты здоровья" - это 12 туристических локаций, включая посещение достопримечательностей и знакомство с природными объектами.

&quot;Маршруты здоровья&quot; - это 12 туристических локаций, включая посещение достопримечательностей и знакомство с природными объектами. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Маршруты здоровья" - это 12 туристических локаций, включая посещение достопримечательностей и знакомство с природными объектами.

