Праздник спорта и туризма: фестиваль "Маршруты здоровья" в Абхазии

Мероприятие - тестовый прогон перед запуском одноименного спортивно-туристического кластера в восточной Абхазии в мае 2026 года. Кластер объединит проекты участников конкурса "Гостеприимная Абхазия", ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма. В программе фестиваля были велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка и презентация буйволиной фермы.

